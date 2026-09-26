Massa reunió al Frente Renovador con un llamado al federalismo y la unidad rumbo a 2027

FOTO: Massa pidió “pensar la Argentina de manera federal” y trabajar por la unidad.

Sergio Massa pidió construir propuestas con una mirada federal y trabajar por la unidad, en un mensaje dirigido a dirigentes del Frente Renovador que participaron de encuentros políticos en el NEA y la provincia de Buenos Aires.

“Es muy importante que tengamos la capacidad de pensar a la Argentina de manera federal, que el interior se haga valer, que pegue el grito”, sostuvo el líder del espacio, quien planteó la necesidad de ampliar la mirada y pensar en un país más federal.

Massa también convocó a fortalecer la construcción política: “Abramos los brazos, trabajemos por la unidad del peronismo, pero sobre todas las cosas por la unidad de todos los argentinos”.

El mensaje se produjo en el marco de dos encuentros del Frente Renovador. En Resistencia, referentes de Chaco, Corrientes y Misiones participaron del Encuentro Regional del NEA, donde trabajaron en comisiones para elaborar propuestas destinadas al desarrollo de la región.

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Entre las conclusiones se destacó la necesidad de impulsar las economías regionales con mayor infraestructura vial y energética, promover inversiones en ciencia y tecnología para agregar valor, avanzar con el programa nacional “Mi Primer Empleo Joven” y desarrollar políticas habitacionales municipales para retener a los jóvenes en sus territorios.

Durante la jornada también se abordaron la situación del sistema de salud, la formación docente permanente con orientación vocacional y salida laboral, y la revalorización de la cultura y el turismo a partir de la identidad común de las tres provincias.

“Este gobierno deja a la mitad de los argentinos y argentinas afuera. Tenemos un desafío enorme desde el Frente Renovador, de pensar ese proyecto de país que vamos a tener que construir de cara a lo que nos va a dejar Milei”, afirmó la diputada nacional Sabrina Selva.

Por su parte, el presidente del Frente Renovador y diputado nacional Diego Giuliano cuestionó al Gobierno y sostuvo que el espacio debe “resistir a este proyecto de país extranjerizante”. Además, afirmó: “El Frente Renovador tiene el mejor candidato para resolver los problemas de la Argentina”.

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La diputada provincial chaqueña Katia Blanc también cuestionó al presidente Javier Milei y señaló que Massa “es el arquitecto de la unidad” y que tiene claro que “el adversario es Javier Milei”.

En paralelo, las diputadas nacionales Cecilia Moreau y Jimena López y la diputada provincial Sofía Vanelli participaron en Carmen de Patagones de un encuentro de la Sexta Sección electoral junto al intendente local, Ricardo Marino, y otros dirigentes bonaerenses.

Durante esa jornada se analizó el impacto de las políticas del Gobierno nacional sobre la provincia de Buenos Aires, con especial atención a la reciente modificación de la Ley de Zonas Frías. Además, los participantes plantearon la necesidad de fortalecer la unidad del peronismo como alternativa de cara a las elecciones de 2027.