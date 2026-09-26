Antes de renunciar, Vilches hizo una denuncia contra Spagnuolo por sobreprecios en Discapacidad

Alejandro Vilches, quien hasta hace días ejercía el cargo de secretario nacional de Discapacidad, presentó una denuncia a la Justicia por sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) durante la gestión de su antecesor, Diego Spagnuolo.

Según publicó La Nación, el exfuncionario presentó la denuncia meses antes de su partida del cargo, en abril. Entre los principales inconvenientes, Vilches enumeró "irregularidades de gravedad", sumado a "sobreprecios sistemáticos, ausencia de procedimientos administrativos adecuados, debilidades estructurales, falencias, demoras" y "problemas" en distintos circuitos de la ANDIS.

Entre los sobreprecios figuran la adquisición de insumos médicos y ortopédicos con precios de hasta 20 veces superior a lo que abonaba el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) y una lista de proveedores que le facturaron al Estado más de $25.000 millones: Indecomm, Droguería Floresta, Neurosalud, Farma Salud SRL, Ortopedia Bernat SRL, Artrobone Ortopedia SA, Cirugía y Ortopedia Imnova SA, Bymax Medical SRL y Expo Trauma SA son algunos de los nombres que aparecen en el listado.

A su vez, figuran sobreprecios de más de 4.000% en la facturación a ANDIS en productos de apoyo (sillas de ruedas y prótesis, entre otros). También hubo una auditoría que detectó el desvío de $158.000 millones en el área de Discapacidad.

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FOTO: Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS.

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Actualmente, Spagnuolo está procesado en la causa que investiga presuntas coimas en la compra de medicamentos de ANDIS. La medida fue adoptada por los jueces Roberto Boico y Eduardo Farah de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones. Además de él, también fueron procesadas otras 18 personas, a quienes se las acusa de haber conformado una presunta asociación ilícita.

Según la hipótesis del fiscal Franco Picardi, Spagnuolo sería el jefe de un esquema de corrupción con el pedido de coimas para direccionar la contratación a determinados laboratorios en la compra de medicamentos e insumos.

Meses después de haber presentado la denuncia en la Justicia, Vilches dio un paso al costado en su cargo como interventor de la ANDIS por "motivos personales". El exsecretario había llegado en lugar de Spagnuolo, luego de que el Gobierno lo echara en medio de las acusaciones por coimas y desviación de fondos en el área de Discapacidad.

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En el lugar de Vilches quedó Pablo Di Liscia, quien llega al cargo con el objetivo de optimizar el acceso a las prestaciones del sector, fortalecer los mecanismos de control e impulsar una administración eficiente de los recursos públicos, tal como informó el Gobierno.

Di Liscia se desempeñó, entre 2017 y 2019, como presidente del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) de la provincia de Buenos Aires, entidad que administra la cobertura de más de 2,2 millones de afiliados.

Con anterioridad, ejerció como subsecretario de Higiene Urbana y director general de Control de Gestión en el ámbito del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, trayectoria que se completa con más de dos décadas de experiencia ejecutiva en empresas privadas.

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