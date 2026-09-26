Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy sábado 26 de septiembre.

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

El sorteo número 13043 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el sábado 26 de septiembre a las 22:15. El número a la cabeza fue 6978, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Ramera).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 6978

2° 3378

3° 7065

4° 3385

5° 2588

6° 6956

7° 4515

8° 4376

9° 8187

10° 0970

11° 7834

12° 0676

13° 1845

14° 3910

15° 7241

16° 0197

17° 3575

18° 8355

19° 7602

20° 9540