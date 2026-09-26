Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy sábado 26 de septiembre.
El sorteo número 13043 de la Quiniela Turista se realizó el sábado 26 de septiembre a las 22:15. El número a la cabeza fue 6978, correspondiente a la interpretación tradicional 'A primera (Ramera)'.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 13043 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el sábado 26 de septiembre a las 22:15. El número a la cabeza fue 6978, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Ramera).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 6978
2° 3378
3° 7065
4° 3385
5° 2588
6° 6956
7° 4515
8° 4376
9° 8187
10° 0970
11° 7834
12° 0676
13° 1845
14° 3910
15° 7241
16° 0197
17° 3575
18° 8355
19° 7602
20° 9540
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 13043 de la Quiniela Turista.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El sábado 26 de septiembre a las 22:15.
¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 6978.
¿Qué significa el número ganador?
Se interpreta tradicionalmente como A primera (Ramera).
¿Cuáles son los otros números ganadores?
Los números del 2° al 20° son 3378, 7065, 3385, 2588, 6956, 4515, 4376, 8187, 0970, 7834, 0676, 1845, 3910, 7241, 0197, 3575, 8355, 7602 y 9540.