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Reino Unido afirmó estar preparado militarmente para defender Malvinas ante una acción argentina

El secretario de Defensa británico, Wes Streeting, dijo que el Gobierno argentino "no tiene capacidad" de tomar las islas. "Este asunto se resolvió en 1982 y sigue siendo la voluntad firme de los isleños", declaró.

26/09/2026 | 17:13Redacción Cadena 3

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El secretario de Defensa británico, Wes Streeting. (Foto: @wesstreeting)

FOTO: El secretario de Defensa británico, Wes Streeting. (Foto: @wesstreeting)

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El secretario de Defensa del Reino Unido, Wes Streeting, habló este sábado sobre las Islas Malvinas y la causa que gira alrededor de las mismas, y afirmó que su país tiene la capacidad de "defender las islas" en caso de que el conflicto siga escalando.

El funcionario británico dijo que lo dispuesto por el presidente Javier Milei, que va desde las sanciones a petroleras que operen en las islas hasta el discurso en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), "es lo mismo que se escuchó de los argentinos año tras año".

"Lo que hemos visto por parte del presidente de Argentina es quejarse de las Malvinas, diciendo que son suyas. Este asunto se resolvió en 1982 y sigue siendo la voluntad firme de los habitantes de las Malvinas, cuya abrumadora mayoría, como saben, elige ser británica, y nosotros apoyamos a las Malvinas", dijo Streeting en una entrevista con el periódico The Sun.

En otro tramo, el secretario de Defensa afirmó que Argentina no tiene la capacidad militar de tomar las islas y agregó: "Gran Bretaña sí tiene la capacidad de defenderlas". A su vez, adelantó que el Reino Unido estaría dispuesto a enviar tropas a Malvinas en caso de un ataque argentino.

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El mandatario argentino volvió a enfocarse en la soberanía del archipiélago durante su discurso en la Asamblea General de la ONU. Allí, ratificó el reclamo y solicitó que haya consecuencias contra las empresas que operan en las islas.

Asimismo, manifestó que para el Gobierno el tema "es una causa nacional" y destacó la defensa territorial de la soberanía: "Es una prueba de la distancia que puede existir entre las palabras de las instituciones internacionales y la realidad sobre la que pretenden actuar".

"Al Reino Unido le reiteramos, una vez más, nuestro llamado a reanudar las negociaciones para encontrar una solución pacífica a la disputa de soberanía", dijo.

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La respuesta británica no tardó en llegar: los representantes de ese país ante las Naciones Unidas dijeron que el desarrollo de los hidrocarburos en las Malvinas "es legítimo".

"La relación del Reino Unido con las Islas Malvinas y todos sus territorios de ultramar es moderna y se basa en la asociación, los valores compartidos y el derecho de los habitantes de cada territorio a determinar su propio futuro. Argentina sigue negando que este derecho humano fundamental se aplique a los habitantes de las Islas Malvinas y busca activamente oportunidades en foros internacionales para hacer valer su reivindicación de soberanía".

Lectura rápida

¿Quién habló sobre las Islas Malvinas? El secretario de Defensa del Reino Unido, Wes Streeting.

¿Qué afirmó el secretario de Defensa? Afirmó que su país tiene la capacidad de “defender las islas” en caso de escalada del conflicto.

¿Qué dijo Javier Milei en la ONU? Ratificó el reclamo de soberanía sobre las Malvinas y solicitó consecuencias para empresas que operan allí.

¿Cuál es la postura británica sobre las Malvinas? El Reino Unido sostiene que el desarrollo de hidrocarburos en las Malvinas "es legítimo".

¿Qué sostiene Wes Streeting sobre la capacidad militar de Argentina? Afirmó que Argentina no tiene la capacidad militar para tomar las Malvinas.

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