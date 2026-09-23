Fuerte respuesta de Reino Unido al discurso de Milei: "El desarrollo hidrocarburífero es legítimo"
Londres ratificó su reclamo de soberanía sobre las islas y defendió el derecho de los habitantes a la autodeterminación. También cuestionó las sanciones argentinas contra empresas petroleras.
23/09/2026 | 16:48Redacción Cadena 3
FOTO: El primer ministro británico Andy Burnham habló de Malvinas en la ONU.
El Reino Unido respondió al discurso que Javier Milei pronunció ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y ratificó su posición sobre la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
A través de un comunicado difundido por sus representantes ante la ONU, el Gobierno británico afirmó que “no tiene ninguna duda” sobre su soberanía sobre las islas y las áreas marítimas circundantes. También puso el foco en el derecho de autodeterminación de los habitantes del archipiélago.
La respuesta se conoció después de que Milei reclamara ante la ONU que el Reino Unido retome las negociaciones por la soberanía y cuestionara las actividades hidrocarburíferas desarrolladas en la zona.
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Londres ratificó su posición sobre la autodeterminación
“El Reino Unido mantiene firmemente su apoyo al derecho de los habitantes de las Islas Falkland a la autodeterminación”, señaló el comunicado.
El Gobierno británico sostuvo que ese derecho está contemplado en la Carta de las Naciones Unidas y en los pactos internacionales sobre derechos humanos. Según Londres, los habitantes de las islas tienen derecho a determinar su condición política y a desarrollar libremente sus actividades económicas, sociales y culturales.
En ese sentido, el comunicado recordó el referéndum realizado en 2013, en el que, según la representación británica, el 99,8% de los votantes se pronunció por mantener el estatus de las islas como territorio autónomo del Reino Unido, con una participación del 92%.
A partir de ese argumento, Londres sostuvo que “no puede haber diálogo sobre soberanía” mientras los habitantes de las islas no lo deseen.
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La defensa de la explotación de hidrocarburos
Otro de los puntos centrales de la respuesta británica fue la explotación de los recursos naturales.
“El Gobierno del Reino Unido apoya sistemáticamente el derecho de los isleños a desarrollar sus recursos naturales”, indicó el comunicado, que vinculó ese derecho con la autodeterminación.
Sobre los hidrocarburos, Londres afirmó que su desarrollo constituye “una actividad comercial legítima” regulada por la legislación del Gobierno de las Islas y en conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
Además, sostuvo que la legislación argentina no se aplica sobre las islas y rechazó que las resoluciones de la ONU citadas habitualmente por Argentina impidan el desarrollo económico del territorio.
En particular, el Reino Unido afirmó que la Resolución 2065 de la Asamblea General de la ONU no prohíbe el desarrollo económico y que la Resolución 31/49 tampoco elimina, según su interpretación, el derecho de los isleños a determinar su condición política y procurar su desarrollo económico.
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Críticas a las sanciones argentinas
El comunicado también cuestionó las medidas adoptadas por el Gobierno argentino contra empresas vinculadas con la explotación de hidrocarburos en las islas.
“Los esfuerzos continuos para obstaculizar y hostigar a las empresas internacionales involucradas en los hidrocarburos de las Islas Malvinas (...) constituyen un intento totalmente inaceptable de ejercer jurisdicción extraterritorial y no tienen justificación alguna en el derecho internacional”, sostuvo Londres.
El Gobierno británico agregó que esas medidas “obstaculizan los negocios globales y son incompatibles con el libre comercio”.
La respuesta se produce en medio de una escalada diplomática vinculada con la explotación petrolera en el Atlántico Sur. En los últimos días, Argentina presentó una protesta formal contra el Reino Unido por la extensión de licencias para actividades hidrocarburíferas en las islas y avanzó con medidas contra empresas vinculadas al proyecto Sea Lion.
Un nuevo cruce por Malvinas
El intercambio se da luego de que Milei dedicara parte central de su discurso ante la ONU a la cuestión Malvinas. El Presidente reclamó al Reino Unido reanudar las negociaciones y sostuvo que Argentina no permanecerá a la espera de que Naciones Unidas actúe frente a la disputa.
La posición británica, en tanto, mantiene como ejes la defensa de su reclamo de soberanía, el derecho de autodeterminación de los habitantes de las islas y la posibilidad de desarrollar sus recursos naturales. Esa postura ya había sido ratificada por Londres en un comunicado oficial publicado el 18 de septiembre.
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Lectura rápida
¿Qué respondió el Reino Unido? El Reino Unido ratificó su soberanía sobre las Islas Malvinas y destacó el derecho de autodeterminación de sus habitantes.
¿Quién pronunció el discurso ante la ONU? El discurso fue pronunciado por Javier Milei, quien reclamó reanudar negociaciones sobre la soberanía.
¿Cuándo se conoció la respuesta británica? La respuesta se conoció tras el discurso de Milei ante la ONU.
¿Dónde se desarrolla la disputa? La disputa se desarrolla en torno a las Islas Malvinas y las actividades hidrocarburíferas en la zona.
¿Por qué el Reino Unido defiende la explotación de hidrocarburos? El Reino Unido sostiene que la explotación de hidrocarburos es un derecho de los isleños y una actividad comercial legítima.