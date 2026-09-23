La Selección Sub 19 enfrentó críticas del público en la semifinal de los Juegos Suramericanos

FOTO: Matías Satas, capitán de la Selección juvenil, durante el triunfo ante Perú.

Buenos Aires, 23 de septiembre (NA) – La Selección argentina de fútbol Sub 19 vivió una experiencia singular durante la semifinal de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 frente a Perú, al ser objeto de insultos por parte de los aficionados presentes en el estadio.

De acuerdo a información de la Agencia Noticias Argentinas, desde las tribunas se escucharon cánticos que criticaban el rendimiento del equipo local, al considerar que se enfrentaban a un adversario de menor calidad.

Este cántico surgió a los 35 minutos del segundo tiempo, mientras el marcador aún se mantenía igualado. Sin embargo, tras el gol del mediocampista Santiago Espíndola, que selló el triunfo por 1-0 a favor de Argentina, el equipo se aseguró su lugar en la final.

La Selección argentina definió el partido en el último minuto, continuando con su tendencia de lograr resultados en momentos críticos, como lo hizo previamente al igualar con Venezuela en el último instante durante la fase de grupos. No obstante, la clasificación a la final se produjo en medio de la desaprobación del público.

Durante el transcurso del encuentro, que se mantuvo empatado sin goles, la selección argentina mostró un dominio técnico, pero careció de la contundencia necesaria para generar peligro en el arco rival, lo que llevó a los hinchas a manifestar su impaciencia.

A pesar de ser un equipo juvenil, con jugadores menores de 19 años y solo dos de ellos con más de 10 partidos en Primera División, el cántico de "Jugadores..." resonó en el estadio, cuestionando la actitud de los argentinos ante un oponente considerado de bajo nivel: "A ver si se dan cuenta, que no juegan con nadie".

Curiosamente, tras el cántico, la Selección argentina comenzó a generar más oportunidades de gol. A los 44 minutos del segundo tiempo, un potente remate de Santiago Espíndola desde fuera del área selló la clasificación.

Con este resultado, el equipo dirigido por Diego Placente se aseguró una medalla y se prepara para enfrentar a su próximo rival, que saldrá del duelo entre Paraguay y Chile, en la final programada para el viernes 25 de septiembre a las 15:00, en el estadio Marcelo Bielsa de Newell's.