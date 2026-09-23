María Caillava, exfuncionaria, declarará el 7 de octubre en el caso Loan

Buenos Aires, 23 septiembre (NA) -- La exfuncionaria municipal de 9 de Julio, María Victoria Caillava, será la próxima en prestar declaración indagatoria el 7 de octubre en el juicio que se desarrolla en la ciudad de Corrientes, en el marco del caso de la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña.

Fuentes vinculadas al proceso judicial informaron que no habrá audiencias entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre, por lo que el debate se retomará el 7 con el testimonio de la esposa del capitán de la Armada, Carlos Guido Pérez.

Caillava se convierte así en la cuarta imputada que comparece ante el Tribunal Federal de Corrientes, luego de las declaraciones de Laudelina, Antonio Bernardino Benítez y el ex comisario Walter Maciel.

Durante la jornada de este miércoles, se presentaron en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional Johanna Méndez, oficial de la Policía Federal; Dalma Yamila Benítez, cabo de la PFA; Carlos Fuentes, subinspector de la PFA; Horacio José Céspedes y Hugo Daniel Duarte.

Benítez se refirió al análisis de los celulares de Catalina, Macarena, Joaquín y Antonio Benítez, mencionando que en el celular de la abuela de Loan se encontraron 166 llamadas, de las cuales 34 habían sido eliminadas, y destacó las comunicaciones de Antonio Benítez con Laudelina, Catalina y Diego Peña el día de la desaparición.

Por su parte, Céspedes recordó un allanamiento realizado en la ciudad chaqueña de Resistencia, donde se incautó un pendrive, mientras que Hugo Duarte relató la pericia sobre la Ford Ranger blanca, confirmando que se registró una reacción al luminol en su parte delantera, atribuida a restos de insectos.

Méndez presentó un análisis de mensajes que supuestamente difundían la aparición de Loan durante la madrugada, así como fotografías del botín que se encontraban en los celulares de Macarena y Maciel.