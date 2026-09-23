FOTO: La Corte Suprema ratificó la extradición a Chile de un hombre acusado de abusar de su hija

Buenos Aires, 23 de septiembre (NA) – La Corte Suprema de Justicia ha confirmado la extradición de un hombre requerido por Chile para que enfrente un juicio por delitos de abuso sexual en contra de su hija, hechos que habrían tenido lugar cuando la víctima era menor de 14 años.

De acuerdo con el dictamen emitido por la Procuración General, el imputado, conocido como C.A.H.M., está siendo investigado por la Justicia chilena por una serie de delitos que se habrían cometido entre 2012 y 2020, en diferentes momentos y lugares de la localidad de Angol.

La defensa del acusado intentó impugnar la extradición, argumentando que había imprecisiones en la denuncia y que durante el proceso no se habían llevado a cabo ciertas medidas de prueba. Sin embargo, tanto el juzgado federal de Mendoza como el máximo tribunal desestimaron estos argumentos.

La Procuración General enfatizó que, en los tribunales argentinos, no corresponde evaluar la existencia de los hechos denunciados ni la culpabilidad del acusado, sino únicamente determinar si el pedido de extradición cumple con los requisitos legales establecidos.

"Es importante señalar que el objetivo de estas actuaciones se limita a esos aspectos, sin que sea pertinente discutir sobre la existencia del hecho imputado o la culpabilidad del requerido (art. 30 de la ley 24.767)", indicó la Procuración en su dictamen.

Además, se subrayó que el pedido de entrega tiene como finalidad que H.M. sea sometido al proceso judicial que se le sigue en Chile por delitos contra la integridad sexual.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti también desestimaron los reclamos de la defensa sobre la supuesta falta de imparcialidad del juez que intervino en el caso y rechazaron el resto de los planteos en concordancia con el dictamen de la Procuración.

La defensa ahora busca que el juicio se realice en Argentina, aunque la Corte ha señalado que no le corresponde pronunciarse sobre esa solicitud, ya que se trata de un tema ajeno a la fase jurisdiccional del procedimiento de extradición, quedando su resolución a cargo del Poder Ejecutivo.

El máximo tribunal también ordenó que el juez encargado de la causa informe a la República de Chile sobre el tiempo que el acusado ha permanecido privado de su libertad en el marco del proceso.