Patio Olmos presenta su temporada Primavera-Verano 2026/27 en el Palacio Ferreyra

FOTO: Flor Torrente, en el desfile de Patio Olmos en los jardines del Palacio Ferreyra.

Los jardines del Palacio Ferreyra son escenario este miércoles a la noche de una nueva edición de Círculo Moda, el desfile organizado por Patio Olmos para presentar las tendencias de la temporada Primavera-Verano 2026/27.

El evento reúne a más de 700 invitados entre clientes, periodistas, influencers, creadores de contenido, referentes de la moda y representantes de las marcas participantes.

Para la ocasión, los jardines del histórico edificio cordobés se transforman en una pasarela al aire libre de 70 metros, con una puesta que combina iluminación, composiciones florales y elementos ornamentales con la arquitectura y el entorno natural del espacio.

Geo Monteagudo, en el desfile de Patio Olmos en el Palacio Ferreyra.

Las marcas que presentan sus colecciones

La pasarela reúne propuestas de diferentes estilos y segmentos del universo de Patio Olmos. Participan María Cher, Key Biscayne, Markova, Tucci, Bowen, Ver, The Bag Belt, Herencia, Las Pepas, Kosiuko y Lacoste.

Las colecciones anticipan las tendencias de la nueva temporada a través de distintas siluetas, colores y estilos, desde propuestas urbanas y sofisticadas hasta alternativas más relajadas y contemporáneas.

Entre las figuras especialmente invitadas, están Florencia Torrente, en representación de Ver, y Coty Crotto y Maru Gándara, de Muy Mona, por The Bag Belt.

Moda y patrimonio en los jardines del Palacio Ferreyra

Uno de los principales atractivos de esta edición es la elección del Palacio Ferreyra como escenario. La arquitectura y el valor patrimonial del edificio se integran a la puesta diseñada para la presentación de las colecciones.

La propuesta busca combinar moda, diseño, naturaleza y patrimonio en un mismo espacio, utilizando los jardines como escenario para el desfile y como parte de la experiencia.

Círculo Moda forma parte de las acciones que Patio Olmos desarrolla para reunir a las marcas y protagonistas de la industria de la moda cordobesa. Con esta edición, el shopping presenta oficialmente sus propuestas para la temporada Primavera-Verano 2026/27.