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Meta presenta sus nuevas gafas de AI sin cámara: más ligeras y con 12 horas de batería

En el evento Connect 2026, Meta lanzó las Ray-Ban Meta Audio, gafas de AI sin cámara que prometen 12 horas de batería y un diseño más ligero, enfocándose en la privacidad del usuario.

23/09/2026 | 22:03Redacción Cadena 3

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Meta confirmó en su conferencia Connect 2026 el lanzamiento de sus nuevas gafas de inteligencia artificial, las Ray-Ban Meta Audio, que no cuentan con cámara. Este producto busca responder a las preocupaciones sobre la privacidad que surgieron con modelos anteriores, a menudo criticados por su potencial para grabar sin consentimiento. Las nuevas gafas, que permiten escuchar música, realizar llamadas y comunicarse con el asistente de AI de Meta, Muse, están diseñadas para ofrecer una experiencia más segura y cómoda.

El diseño de las gafas fue realizado en colaboración con EssilorLuxottica, el socio de Meta en sus esfuerzos por desarrollar hardware de AI. Con un precio inicial de 349 dólares, las gafas son más ligeras, pesando solo 43 gramos, y cuentan con una batería que dura hasta 12 horas con una sola carga. Además, su estuche de carga permite extender la duración de la batería hasta 48 horas.

En el evento, Mark Zuckerberg, CEO de Meta, destacó que el desarrollo de estas gafas se basa en la creciente demanda de audio de alta calidad. "Una vez que te acostumbras a un audio de alta calidad, es algo que deseas tener siempre", afirmó durante su presentación.

Las gafas también ofrecen características como puntas ajustables, almohadillas nasales intercambiables y bisagras de sobreextensión. Estarán disponibles en una variedad de colores y estilos, incluyendo el estilo retro "Clubmaster" y el "Burbank", que presenta un diseño rectangular clásico. También se podrán personalizar con prescripción óptica si es necesario.

Además de las Ray-Ban Meta Audio, Meta anunció la próxima generación de gafas con cámara, las Ray-Ban Meta (Gen 3), que incluirán una cámara de 12 MP capaz de grabar video en 3K Ultra HD y ofrecerán hasta nueve horas de batería. Estas gafas también incluirán un array de seis micrófonos y se lanzarán en diferentes estilos.

Meta planea lanzar las nuevas gafas para preorden el 13 de octubre, mientras que su asistente AI, Muse, estará disponible en todos los modelos de gafas de la compañía. Las actualizaciones futuras incluirán soporte para Dolby Atmos Capture, mejoras para personas con pérdida auditiva y opciones de procesamiento privado para proteger los datos de los usuarios.

Lectura rápida

¿Qué presentó Meta?
Las nuevas gafas Ray-Ban Meta Audio, sin cámara, enfocadas en la privacidad y con 12 horas de batería.

¿Cuándo se lanzan?
Se podrán preordenar a partir del 13 de octubre de 2026.

¿Cuál es su precio?
El precio inicial será de 349 dólares.

¿Qué características tienen?
Son más ligeras, pesan 43 gramos, y tienen un diseño ergonómico y opciones de personalización.

¿Qué otras gafas anunció Meta?
Las Ray-Ban Meta (Gen 3), que incluyen cámara y otras características avanzadas.

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