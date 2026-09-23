Temblor en La Rioja se sintió hasta en Córdoba y San Juan: qué dice el Inpres

Un sismo de magnitud 5,4 en la escala de Richter sacudió la provincia de La Rioja en las primeras horas de este miércoles y se sintió con diversa intensidad en zonas de Catamarca, San Juan y Córdoba.

De acuerdo con los datos registrados, a las 6:21 de la mañana (hora local), el epicentro se ubicó a 50 kilómetros al sudoeste de Aimogasta, 54 kilómetros al nordeste de Chilecito y 82 kilómetros al sur de Tinogasta.

El movimiento telúrico se produjo a una profundidad de 143 kilómetros, lo que favoreció la propagación de la onda sísmica hacia regiones vecinas.

En cuanto a la intensidad en la escala Mercalli Modificada, el temblor alcanzó un grado IV en la localidad riojana de Famatina, donde oscilaron objetos colgados.

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En Aimogasta y Chilecito la intensidad osciló entre III y IV, mientras que en las capitales de La Rioja y Catamarca, así como en Vinchina, fue percibido en grado III por personas en reposo.

Asimismo, el evento se sintió de manera leve (grados II a III) por habitantes en edificios o en estado de reposo en las ciudades de San Juan, San José de Jáchal y la Ciudad de Córdoba.

Hasta el momento no se informaron daños materiales de consideración ni víctimas.