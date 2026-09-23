Temblor en La Rioja se sintió hasta en Córdoba y San Juan: qué dice el Inpres
El sismo ocurrió a primera hora de este miércoles con epicentro cerca de Aimogasta. La profundidad del evento hizo que fuera percibido en varias provincias del centro y oeste argentino.
23/09/2026 | 07:40Redacción Cadena 3
FOTO: archivo.
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Audio. Temblor en La Rioja se sintió también en Córdoba
Radioinforme 3
Un sismo de magnitud 5,4 en la escala de Richter sacudió la provincia de La Rioja en las primeras horas de este miércoles y se sintió con diversa intensidad en zonas de Catamarca, San Juan y Córdoba.
De acuerdo con los datos registrados, a las 6:21 de la mañana (hora local), el epicentro se ubicó a 50 kilómetros al sudoeste de Aimogasta, 54 kilómetros al nordeste de Chilecito y 82 kilómetros al sur de Tinogasta.
El movimiento telúrico se produjo a una profundidad de 143 kilómetros, lo que favoreció la propagación de la onda sísmica hacia regiones vecinas.
En cuanto a la intensidad en la escala Mercalli Modificada, el temblor alcanzó un grado IV en la localidad riojana de Famatina, donde oscilaron objetos colgados.
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En Aimogasta y Chilecito la intensidad osciló entre III y IV, mientras que en las capitales de La Rioja y Catamarca, así como en Vinchina, fue percibido en grado III por personas en reposo.
Asimismo, el evento se sintió de manera leve (grados II a III) por habitantes en edificios o en estado de reposo en las ciudades de San Juan, San José de Jáchal y la Ciudad de Córdoba.
Hasta el momento no se informaron daños materiales de consideración ni víctimas.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en La Rioja?
Un sismo de magnitud 5,4 sacudió la provincia de La Rioja.
¿Quiénes sintieron el sismo?
Habitantes de Catamarca, San Juan y Córdoba también percibieron el movimiento.
¿Cuándo se produjo el sismo?
El sismo ocurrió a las 6:21 de la mañana (hora local) de este miércoles.
¿Dónde fue el epicentro?
El epicentro se ubicó a 50 kilómetros al sudoeste de Aimogasta.
¿Por qué no hubo daños reportados?
Hasta el momento, no se informaron daños materiales de consideración ni víctimas.