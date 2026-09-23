FOTO: Día Mundial de las Lenguas de Señas: un llamado a la inclusión y derechos de las personas sordas

Buenos Aires, 23 de septiembre (NA) – El lenguaje de señas internacional es la herramienta de comunicación que utilizan las personas sordas en su vida cotidiana, en reuniones, al viajar y socializar. Se le considera una lengua pidgin, que combina elementos de diferentes lenguas para facilitar la comunicación.

El 23 de septiembre se celebra el Día Internacional de las Lenguas de Señas, una fecha designada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en noviembre de 2017 con el objetivo de crear conciencia sobre la relevancia de las lenguas de señas para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos de las personas sordas.

Este día conmemora la fundación de la Federación Mundial del Sordo en 1951, que actúa como un organismo no gubernamental y se considera la máxima autoridad a nivel global en la defensa de los derechos e intereses de las personas con disfunción auditiva.

La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad apoya y promueve el uso de las lenguas de señas, otorgándoles el mismo estatus que a las lenguas habladas. Además, obliga a los estados a facilitar el aprendizaje de la lengua de señas y a fomentar la identidad lingüística de la comunidad sorda.

La iniciativa para conmemorar este día proviene de la Federación Mundial de Sordos, que agrupa a 135 asociaciones nacionales y representa a aproximadamente 70 millones de personas sordas en todo el mundo.

La resolución que estableció esta conmemoración fue impulsada por la misión permanente de Antigua y Barbuda ante la ONU, con el apoyo de 97 Estados miembros y aprobada por consenso el 19 de diciembre de 2017.

Se eligió el 23 de septiembre como fecha conmemorativa debido a que en esta jornada se estableció la Federación Mundial de Sordos, marcando el inicio de una organización que tiene como uno de sus principales objetivos preservar los lenguajes de señas y la cultura sorda, esenciales para el cumplimiento de los derechos humanos de las personas sordas.

El propósito de esta jornada es promover la inclusión social de los usuarios de las lenguas de señas, buscando la plena realización de sus derechos humanos. El Día Mundial de las Lenguas de Señas representa una oportunidad para apoyar y proteger la identidad lingüística y la diversidad cultural de las personas sordas y otros usuarios de la lengua de signos.