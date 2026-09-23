Clima en Córdoba: cómo seguirá el tiempo este miércoles 23 de septiembre

El clima en Córdoba para este miércoles 23 de septiembre se caracteriza por un cielo completamente despejado y temperaturas agradables. Actualmente, la temperatura es de 25°, con una sensación térmica de 24°. La humedad se encuentra en un 27%, lo que contribuye a un ambiente seco y cómodo. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla suavemente a 0.89 m/s desde el sureste.

Durante el día, se espera que la temperatura mínima sea de 10° y la máxima alcance los 29°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán estables, favoreciendo un clima ideal para actividades al aire libre. La presión atmosférica se sitúa en 1013 hPa, lo que indica un día sin cambios bruscos en el tiempo.

En los próximos días, el pronóstico muestra un aumento en las temperaturas. Para el jueves 24 de septiembre, se anticipa una mínima de 15° y una máxima de 36°, con cielo nublado. El viernes 25, la mínima será de 18° y la máxima de 29°, con cielo despejado. Sin embargo, a partir del sábado 26, se prevén lluvias ligeras, con mínimas de 16° y máximas que rondarán los 29°.

Este clima cálido y seco de septiembre es típico en la región, donde los días soleados predominan antes de la llegada de la primavera. Los cordobeses pueden disfrutar de un día agradable, ideal para salir y aprovechar el aire libre.