Crisis sanitaria en el Congo: escasez de personal agrava el brote de ébola en Kivu del Norte

BUNIA, República Democrática del Congo — La situación sanitaria en la República Democrática del Congo es crítica, con una notable escasez de personal médico para atender los centros dedicados al tratamiento del brote de ébola más velozmente creciente registrado. Esta alarmante realidad se evidencia especialmente en la provincia de Kivu del Norte, donde los casos han aumentado un 73% en tan solo tres semanas, según un informe reciente de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La advertencia de la OMS se produce a pesar de que en otras provincias, como Ituri, se observan indicios de mejoría. Este último es el epicentro del brote, que se ha expandido a siete provincias, acumulando hasta la fecha 7.773 casos confirmados y 3.759 muertes, de acuerdo con los datos más recientes proporcionados por el gobierno.

Entre el 31 de agosto y el 20 de septiembre, la provincia de Ituri reportó una disminución del 26% en los casos, mientras que Haut-Uele vio una reducción del 15%. No obstante, la directora regional de emergencias para África de la OMS, Marie Roseline Belizaire, advirtió que los patrones de transmisión son muy variables y que el brote sigue sin control en varias áreas. "Aunque los casos y las muertes disminuyen en algunas provincias, siguen aumentando en otras", afirmó Belizaire, subrayando que la situación se mantiene crítica y extendida geográficamente.

El brote se está desarrollando en un contexto extremadamente complejo, marcado por la inseguridad, el desplazamiento de poblaciones, una huelga de trabajadores sanitarios y movimientos masivos de personas. La OMS ha señalado que el actual brote podría superar el de África Occidental de 2014 a 2016, el más letal registrado hasta la fecha, que resultó en más de 11.000 muertes, principalmente en Guinea, Liberia y Sierra Leona.

Catherine Smallwood, responsable de incidentes de ébola de la OMS, indicó que, aunque los casos y las muertes han comenzado a descender en Kivu del Norte, la insuficiencia de personal sigue siendo un gran obstáculo. A pesar de la incorporación diaria de camas de tratamiento, las instalaciones carecen de los recursos humanos necesarios para su funcionamiento.

"La insuficiencia de recursos humanos es una de las mayores brechas", sostuvo Smallwood. Por su parte, Anne Ancia, representante de la OMS en Congo, destacó que un centro de tratamiento de ébola necesita aproximadamente 300 profesionales de la salud, incluidos anestesistas, higienistas, enfermeros y médicos generales. "Estamos construyendo centros de tratamiento de ébola, pero no siempre contamos con los recursos humanos necesarios para operarlos", agregó Ancia, enfatizando la importancia de remunerar a estos trabajadores.

La situación se ha agravado por las huelgas de los trabajadores de primera línea en Ituri, quienes protestaron por salarios adeudados, lo que ha limitado aún más el acceso a la atención médica. El ministro de Salud, Roger Kamba, declaró en julio que el gobierno estaba revisando las listas de nómina tras detectar nombres de personas no involucradas en la respuesta al brote. Aunque las autoridades prometieron regularizar los pagos atrasados, muchos trabajadores aún no han recibido su compensación o solo han recibido una parte.

Otro desafío importante en la respuesta al brote es la alta tasa de letalidad entre los niños. Según la OMS, los menores de cinco años enfrentan una tasa de letalidad superior al 60%, en comparación con aproximadamente el 40% en adultos. Smallwood destacó que identificar casos en este grupo etario es especialmente complicado, ya que los niños pueden no ser capaces de comunicar sus síntomas adecuadamente, lo que complica aún más la detección y el tratamiento.