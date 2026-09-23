Enzo Fernández llegó a Argentina y reflexionó sobre el retiro de Messi y la continuidad de Scaloni

FOTO: Enzo Fernández y un festejo para la historia en la victoria de Argentina a Inglaterra.

Buenos Aires, 23 de septiembre (NA) -- Enzo Fernández llegó a Argentina para iniciar su preparación con la Selección argentina, de cara a la extensa fecha FIFA que incluirá tres partidos y concluirá con un encuentro ante Benín el 6 de octubre. En esta ocasión, el jugador abordó el retiro de Lionel Messi de la selección y la posibilidad de renovación de Lionel Scaloni como director técnico.

"Es una partida que duele mucho, pero disfrutar con Leo el momento que es tan especial para él, para su carrera; sabemos todo lo que logró y el legado que deja, y es un gran ejemplo para nosotros", expresó Fernández al llegar al país.

Cuando se le preguntó sobre cómo imagina la era post-Messi, Enzo comentó: "Todavía no se fue, hay un partido más para disfrutar con Messi al máximo y, a partir de ahí, un proceso nuevo".

El jugador se mostró muy contento y feliz por disfrutar con su familia y la Selección, resaltando que "es un privilegio" formar parte del plantel de la "Albiceleste".

En cuanto a la incertidumbre sobre la continuidad de Scaloni al frente del equipo, "Ojalá que renueve, él es armador de este grupo", comentó. Además, añadió que "espera que lo haga", ya que considera que es "muy importante" para el plantel.

Enzo Fernández se reunirá con el equipo tras más de dos meses de la final perdida ante España en la Copa del Mundo 2026, y después de su histórico traspaso del Chelsea al Manchester City por más de 145 millones de euros, convirtiéndose en el fichaje más caro de la Premier League y el primer jugador adquirido en dos ocasiones por más de 100 millones de euros.

A pesar de las dificultades en su último Mundial, donde tuvo un desempeño irregular, Enzo logró mantenerse en el once titular, participando en 7 partidos y anotando dos goles cruciales: uno en la remontada ante Egipto y otro que significó el empate frente a Inglaterra, contribuyendo a que Argentina llegara al último partido del torneo.