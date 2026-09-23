El Departamento de Justicia de EE. UU. respalda la prohibición de acceso a la prensa de la Casa Blanca

Buenos Aires, 23 de septiembre (NA) -- El Departamento de Justicia de Estados Unidos defendió la decisión del presidente Donald Trump de prohibir la entrada a la Casa Blanca a tres medios de comunicación por su cobertura de su administración, argumentando que sus reportajes plantean preocupaciones de seguridad nacional y afirmando que sus periodistas no actuaron con "profesionalismo y decoro".

En una presentación ante un tribunal federal de distrito en Washington DC, la Administración Trump sostuvo que la prohibición impuesta por el presidente a CNN, MS NOW y Politico es legalmente válida. A los periodistas de estos medios se les retiraron sus "pases de acceso", lo que les impidió ingresar a los terrenos de la Casa Blanca.

"El acceso a la Casa Blanca es un privilegio, no un derecho", escribieron los abogados del Departamento de Justicia, reportó CBS News y supo la Agencia Noticias Argentinas.

La Administración Trump argumentó que la prohibición del mandatario cumple con la Primera Enmienda constitucional, porque el gobierno tiene al menos dos razones de peso para negar el acceso a los periodistas: hacer cumplir "estándares mínimos de profesionalismo" para la prensa y proteger la información clasificada.

"El presidente considera que las normas periodísticas básicas exigen llamar, solicitar comentarios y brindar una oportunidad razonable para obtener una respuesta", declararon. "Como mínimo, publicar información clasificada y sensible sobre seguridad nacional constituye una grave falta de decoro".

El Departamento de Justicia presentó ante el tribunal cartas de la oficina de prensa de la Casa Blanca, fechadas el martes, dirigidas a cada uno de los tres medios de comunicación, en las que se notificaba que Trump había decidido revocar las acreditaciones de sus periodistas.

En las misivas se afirma que los medios han "exhibido un comportamiento que viola las normas de profesionalismo y decoro que se esperan de quienes tienen acceso al Complejo de la Casa Blanca", incluyendo la difusión de falsedades verificables sobre seguridad nacional y otros asuntos, y la publicación de información sensible o clasificada.

La Casa Blanca dio a CNN, MS NOW y Politico un plazo hasta las 5 de la tarde del viernes para responder a esas acusaciones.

Los tres medios presentaron una demanda el lunes contra la medida de Trump, indicando que viola los derechos al debido proceso de los demandados y las protecciones de la Primera Enmienda en materia de recopilación de noticias y libertad de expresión.

Según los demandantes, la acción se interpuso "para proteger nuestros derechos amparados por la Primera Enmienda y defender el principio de que el gobierno no decide qué informa o publica la prensa".

"Sin previo aviso ni procedimiento alguno, la Casa Blanca revocó las credenciales de nuestros periodistas porque se oponía a nuestro reportaje", decía el comunicado. "De no ser impugnado, esto amenaza la libertad de prensa y el derecho del público a un periodismo independiente, libre de injerencias gubernamentales".

Entre las informaciones citadas por la Casa Blanca como fundamento de la medida figuraban reportes sobre municiones agotadas, negociaciones para poner fin a la guerra con Irán, la seguridad relacionada con la renovación del Ala Este y un artículo de Politico que, según ABC News, usó fuentes anónimas para presentar la convención republicana de mitad de mandato en Dallas como un desastre.

Agencia NA