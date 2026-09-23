Putin destaca apoyo popular en elecciones parlamentarias en medio del conflicto en Ucrania

El presidente ruso Vladímir Putin afirmó el miércoles que la reciente elección parlamentaria, la primera en Rusia durante el conflicto bélico, refuerza el control legislativo del Kremlin y representa una clara muestra de apoyo del público a sus políticas. Con más del 97% de los votos contabilizados tras tres días de votación, que concluyeron el domingo, las autoridades electorales informaron que el partido gobernante, Rusia Unida, obtendría más de tres cuartas partes de los escaños en la Duma Estatal, alcanzando cifras récord. Esta votación fue organizada de tal manera que excluyó prácticamente cualquier oposición genuina.

La participación electoral superó el 59% de los 111 millones de votantes habilitados, marcando la cifra más alta en una elección parlamentaria en más de una década. Las autoridades extendieron la votación durante tres días para incentivar la asistencia a las urnas e incluyeron áreas de Ucrania que fueron anexadas ilegalmente. Además, en algunas regiones se habilitó la votación en línea.

"Este récord de participación demuestra que el pueblo de Rusia respalda nuestros esfuerzos para fortalecer el país", declaró Putin en comentarios televisados durante una reunión con altos funcionarios del gobierno, siendo estas sus primeras declaraciones públicas sobre el resultado.

La elección se llevó a cabo en un contexto de constantes ataques aéreos por parte de Ucrania. El domingo, el Ministerio de Defensa ruso reportó que derribó 1.110 drones en una sola noche. El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, indicó que 450 drones fueron interceptados mientras se dirigían hacia la ciudad, describiendo el ataque como "el mayor jamás registrado" contra la capital, que intentó interrumpir el proceso electoral. Este ataque resultó en la muerte de tres personas y dejó 38 heridos.

"Intentaron obstaculizar nuestros esfuerzos, descarrilar la elección, como lo evidencian los continuos intentos del enemigo de vulnerar las defensas antiaéreas", afirmó Putin. "Pero la afluencia en los centros de votación demuestra que Rusia no puede ser intimidada".

Esta elección parlamentaria fue la primera desde que Putin lanzó la invasión a gran escala de Ucrania en 2022, e incluyó a residentes de cuatro regiones de Ucrania que fueron tomadas y anexadas por Moscú. En un centro de votación en la parte controlada por Rusia de la región de Donetsk, los votantes emitieron sus votos bajo la supervisión de un soldado ruso armado. También se realizó votación en Crimea, anexionada por Rusia en 2014, lo que fue denunciado como ilegal por Kiev.

Putin se dirigió a los soldados rusos que están en combate en Ucrania: "Camaradas, quiero que sepan que esta votación fue por ustedes. La gente confía en ustedes y cree en nuestra victoria". Agregó que no tiene dudas de que se cumplirán todos los objetivos de la operación militar especial, término que utiliza el Kremlin para referirse a la guerra en Ucrania.

Una intensa campaña mediática y el estricto control sobre el proceso electoral han permitido al Kremlin consolidar su dominio político, a pesar de los problemas económicos y los ataques ucranianos. Los resultados preliminares indican que Rusia Unida obtendría entre 347 y 355 de los 450 escaños de la Duma. Además, el partido recibió poco menos del 58% de los votos para los 225 escaños asignados a partidos y ganó 208 contiendas uninominales que completan la otra mitad de la cámara.

Otros partidos más pequeños, que representan a la "oposición sistémica" y votan alineados con el Kremlin, ocuparán la mayoría de los escaños restantes. Solo unos pocos escaños estarán ocupados por candidatos independientes. El partido liberal Yabloko, que fue el único en criticar abiertamente la guerra, fue excluido de la boleta por el Tribunal Supremo de Rusia el mes pasado, y sus pocos candidatos en las contiendas uninominales no lograron obtener escaños.