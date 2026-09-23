FOTO: Pasajeros de JetSmart enfrentan caos por dos cancelaciones de vuelo a Salta desde Ezeiza

Buenos Aires, 23 de septiembre (NA) -- Varios pasajeros que tenían programado un vuelo de JetSmart desde Ezeiza hacia Salta denunciaron haber quedado varados debido a dos cancelaciones consecutivas, lo que llevó a la empresa a reprogramar sus itinerarios. La situación generó malestar entre los viajeros, quienes esperaron durante horas sin recibir información clara.

Entre los afectados se encontraba la concejal salteña Malvina Gareca, quien relató que el vuelo inicial estaba programado para el domingo 20 de septiembre a las 18 horas. Según su testimonio, los pasajeros fueron trasladados en colectivo hacia el avión, pero después de aproximadamente cuatro horas de espera en el aeropuerto, la aerolínea canceló el vuelo. Durante este tiempo, la información proporcionada por la compañía era confusa y no se comunicaron las razones de la demora.

Ante la cancelación, algunos pasajeros fueron alojados en hoteles, mientras que otros recibieron nuevas fechas para sus vuelos. La empresa notificó que el vuelo se reprogramaría para el martes a las 14 horas. Entre los afectados había menores, adultos mayores y personas en silla de ruedas, además de aquellos con conexiones y compromisos laborales en Salta.

Debido a la situación, Gareca optó por volar con Aerolíneas Argentinas junto a su hija, ya que necesitaba regresar a Salta por motivos familiares y laborales. Tras la segunda cancelación, la concejal cuestionó la atención brindada por JetSmart y exhortó a los pasajeros a presentar sus reclamos ante ANAC, Defensa del Consumidor y la propia aerolínea.