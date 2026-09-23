Alerta roja por lluvias en Bariloche: cuándo comienza y cuánto podría llover

FOTO: Alerta por tormentas fuertes y granizo para el lunes: se esperan impactos en 6 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta roja por lluvias para San Carlos de Bariloche, Río Negro, debido a la previsión de condiciones meteorológicas severas durante la noche de este miércoles y las primeras horas del jueves.

El alerta estará vigente desde las 21 del miércoles 23 de septiembre hasta las 8:59 del jueves 24. Durante ese período se esperan lluvias fuertes y persistentes, con acumulados estimados de entre 80 y 120 milímetros, aunque en algunos sectores podrían alcanzar los 150 mm.

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Además, el organismo advirtió que en las zonas de mayor altura podrían registrarse precipitaciones en forma de nieve, debido a las condiciones previstas en el área cordillerana.

Cómo estará el tiempo en Bariloche

Al momento de la emisión del alerta, San Carlos de Bariloche registraba 8°C, lluvia moderada, 93% de humedad y vientos de 19 km/h. La probabilidad de precipitaciones era del 100%.

El pronóstico para las primeras horas del jueves anticipa lluvias de gran intensidad, con temperaturas de entre 8 y 9°C y una humedad superior al 95%. Durante el resto de la jornada continuarían las precipitaciones, aunque con intensidad moderada y ligera.

Cómo seguirá el pronóstico

Las condiciones inestables se extenderán durante los días siguientes.

Para el viernes 25 de septiembre se esperan lluvias moderadas y ligeras, con temperaturas que podrían descender hasta los 5°C.

En tanto, durante el sábado 26 y el domingo 27 continuarían las lluvias ligeras y el cielo mayormente nublado.

Ante la vigencia del alerta roja, se recomienda a los habitantes y visitantes de la zona mantenerse informados a través de los canales oficiales y extremar las precauciones durante el período de mayor intensidad de las precipitaciones.