Alerta roja por lluvias en Bariloche: cuándo comienza y cuánto podría llover
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta roja para San Carlos de Bariloche por lluvias fuertes y persistentes.
23/09/2026 | 18:53Redacción Cadena 3
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta roja por lluvias para San Carlos de Bariloche, Río Negro, debido a la previsión de condiciones meteorológicas severas durante la noche de este miércoles y las primeras horas del jueves.
El alerta estará vigente desde las 21 del miércoles 23 de septiembre hasta las 8:59 del jueves 24. Durante ese período se esperan lluvias fuertes y persistentes, con acumulados estimados de entre 80 y 120 milímetros, aunque en algunos sectores podrían alcanzar los 150 mm.
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Además, el organismo advirtió que en las zonas de mayor altura podrían registrarse precipitaciones en forma de nieve, debido a las condiciones previstas en el área cordillerana.
Cómo estará el tiempo en Bariloche
Al momento de la emisión del alerta, San Carlos de Bariloche registraba 8°C, lluvia moderada, 93% de humedad y vientos de 19 km/h. La probabilidad de precipitaciones era del 100%.
El pronóstico para las primeras horas del jueves anticipa lluvias de gran intensidad, con temperaturas de entre 8 y 9°C y una humedad superior al 95%. Durante el resto de la jornada continuarían las precipitaciones, aunque con intensidad moderada y ligera.
Cómo seguirá el pronóstico
Las condiciones inestables se extenderán durante los días siguientes.
Para el viernes 25 de septiembre se esperan lluvias moderadas y ligeras, con temperaturas que podrían descender hasta los 5°C.
En tanto, durante el sábado 26 y el domingo 27 continuarían las lluvias ligeras y el cielo mayormente nublado.
Ante la vigencia del alerta roja, se recomienda a los habitantes y visitantes de la zona mantenerse informados a través de los canales oficiales y extremar las precauciones durante el período de mayor intensidad de las precipitaciones.
Lectura rápida
¿Qué se emitió? Se emitió una alerta roja por lluvias.
¿Quién lo emitió? El Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
¿Cuándo estará vigente? Desde las 21 del miércoles 23 de septiembre hasta las 8:59 del jueves 24.
¿Dónde afecta? En San Carlos de Bariloche, Río Negro.
¿Por qué se emite la alerta? Debido a la previsión de condiciones meteorológicas severas y lluvias fuertes.