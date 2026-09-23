La "Ley de Nietos", colapsada: denuncian que personas “mueren sin poder resolver su nacionalidad”

En diálogo con Cadena 3, Lorena Garea, referente del colectivo Unidos Sí —organización que agrupa a descendientes de españoles en la Argentina—, expuso este miércoles la crítica situación que atraviesan los consulados ibéricos del país debido al colapso de solicitudes enmarcadas en la Ley de Memoria Democrática, conocida como la "Ley de Nietos".

Garea aclaró que el escenario varía según la jurisdicción: mientras sedes como Rosario muestran un ritmo ágil resolviendo trámites de principios de 2025 y Córdoba logró encauzar la gestión, los consulados de Bahía Blanca y Buenos Aires registran severos retrasos operativos.

Al abordar el caso del Consulado General de España en Buenos Aires, la vocera precisó que la oficina recién se encuentra procesando carpetas ingresadas en septiembre de 2023.

En ese sentido, detalló que la resolución de las solicitudes presentadas en agosto de ese mismo año insumió casi diez meses de trabajo, estancando el avance de los expedientes.

Según advirtió, la extrema dilatación de los plazos ha llevado a una coyuntura dramática, en la que numerosos adultos mayores fallecen sin lograr obtener el reconocimiento formal de su ciudadanía.

Frente a las promesas de solución institucional, la representante de la agrupación lamentó la falta de concreción de los anuncios realizados por las autoridades consulares.

Entre las iniciativas fallidas, recordó el proyecto para contratar a la empresa estatal española Ineco para la digitalización de expedientes —anuncio publicado en el boletín oficial de marzo del cual no volvió a saberse nada— y la escasa incorporación de personal, que terminó reduciéndose a solo cuatro o cinco trabajadores adicionales sin poder paliar el déficit estructural.

En esa misma línea, Garea coincidió con las apreciaciones del propio cónsul español, quien reconoció que la resolución total de los trámites acumulados podría demandar décadas.

La dirigente sostuvo que, cuando el otorgamiento de una prerrogativa legal no se concreta dentro de plazos prudenciales y razonables, el beneficio pierde su sentido práctico y deja de constituir un derecho real del cual las personas puedan gozar.

Finalmente, la referente de Unidos Sí hizo un llamado a construir salidas compartidas, que permitan destrabar el cuello de botella burocrático en beneficio de miles de familias afectadas.

Tras remarcar el profundo lazo afectivo y cultural que une a los descendientes argentinos con España, concluyó que la prioridad de la organización es colaborar de manera constructiva para encontrar soluciones equitativas que honren las raíces de la comunidad.

Entrevista de "Amamos Argentina".