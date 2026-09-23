Homero Pettinato exige justicia tras amenazas de muerte de su acosador

FOTO: "Amenazar de muerte es un delito": Homero Pettinato pidió que "den con el paradero" de su acosador.

Buenos Aires, 23 de septiembre (NA) — El influencer Homero Pettinato ha hecho un llamado a las autoridades para que localicen a su acosador, a quien acusó de proferir amenazas de muerte. Pettinato afirmó que este tipo de conductas son delitos graves y anunció que ha solicitado un botón antipánico.

El individuo en cuestión, conocido como "Hernán Bloquero", comenzó como un fanático de la influencer Sofía "La Reini" Gonnet, pero su comportamiento se tornó amenazante, lo que llevó a su identificación y citación a indagatoria. Este viernes 25 de septiembre, deberá declarar por el delito de amenazas simples después de haber sido visto en el canal de streaming donde trabaja Pettinato el martes 22 de septiembre.

El influencer subrayó: "Amenazar a alguien de muerte es un delito y es gravísimo". Además, expresó su preocupación por la salud mental del acosador, sugiriendo que debería recibir tratamiento. "Una persona no puede hostigar de esa manera, mandar stories todo el día y sentir que es parte de la vida del famoso", agregó.

Pettinato también comentó sobre el comportamiento errático del acusado, indicando que "es bastante incoherente como habla". Cuestionó las afirmaciones de Bloquero sobre no poder presentarse ante la Policía, destacando que "no funciona así". Además, mencionó que hay testigos que lo vieron recientemente, asegurando: "Hay gente que lo vio en una pizzería ayer y me mandaron una foto".

En cuanto a la seguridad personal, el influencer confirmó que solicitó el botón antipánico y que está en proceso de retirarlo: "Lo tengo, hicimos el pedido y lo tengo que ir a retirar". Sobre la relación entre el acosador y Gonnet, enfatizó que era inexistente, ya que ambos se tenían bloqueados en redes sociales: "Ella lo tenía bloqueado a él, él me tenía bloqueado a mí".

Pettinato concluyó su declaración afirmando que el acosador necesita atención y tratamiento, ya que representa un peligro para la sociedad y para sí mismo. Además, mencionó que esta situación se ha prolongado durante 10 años y ha estado marcada por un hostigamiento constante hacia quienes se relacionan con la joven.

Finalmente, relató un episodio alarmante que vivió: "Ayer estaba con amigos, en un momento me quedé solo, escuché dos ruidos y dije: 'Me voy a la mierda ya, estoy re loco'". Enfatizó que es difícil aceptar que la amenaza es real y personal, y reiteró su deseo de que se encuentre al acosador.