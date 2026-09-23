Damián Betular compartió detalles sobre la primera semana de MasterChef Celebrity

Buenos Aires, 23 de septiembre (NA) -- A tan solo unos días del estreno de la nueva edición de MasterChef Celebrity, que contará con la conducción de Wanda Nara, el reconocido chef Damián Betular ofreció una entrevista exclusiva a la Agencia Noticias Argentinas, donde compartió su perspectiva sobre la primera semana de la competencia.

El canal Telefe organizó un evento promocional para presentar el reality, donde se dieron a conocer a las 24 celebridades que formarán parte de esta temporada, así como al jurado, compuesto por Maru Botana, Betular y Germán Martitegui.

En su diálogo, el chef Damián Betular ofreció sus primeras impresiones tras grabar los episodios iniciales del programa. Sin embargo, no se animó a señalar a un participante como el mejor, destacando que "Están todos que no aprenden la hornalla", reflejando así el nivel de los concursantes en esta etapa.

Betular consideró que es prematuro identificar a los mejores cocineros y se mostró escéptico respecto a los favoritos entre los participantes, mencionando a Paula Robles y Paula Trapani: "¿Sabes por qué te los nombran? Para chuscearlos un poco, me parece a mí".

El chef enfatizó que el nivel de los concursantes es inicial y que aún están en proceso de conocerse: "El nivel es inicial. Se están conociendo... todavía falta". A pesar de esto, no dudó en resaltar la calidad del elenco: "Yo nunca vi un elenco tan completo, te juro".

En su evaluación, Betular opinó que los famosos seleccionados para esta edición son "un poco" mejores que los de la temporada anterior, aunque reconoció que el grupo del año pasado fue extraordinario. "Este es igual o un poquito mejor. Estoy muy contento con todos los que han convocado y que se hayan animado más", agregó.

Finalmente, Betular reveló que ya ha diseñado su desafío favorito, que consistirá en que cada jurado elija un reto específico para los participantes: "El que me gusta ver, ya lo tengo y es el desafío de los jurados, que cada uno elige algo y este año es espectacular".