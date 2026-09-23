Espeluznante crimen en Córdoba: mató a su hijastro porque "estaba poseído por el demonio"

FOTO: Adolescente asesinado en Córdoba: detienen a su padrastro y a su hijo en un caso de violencia extrema

Buenos Aires, 23 de septiembre (NA) – Un adolescente fue asesinado en la provincia de Córdoba y por el caso fueron detenidos su padrastro y el hijo del hombre. La víctima fue identificada como Lautaro Córdoba, de 16 años, y la Policía logró hallar su cuerpo cuando acudió por una denuncia de violencia de género realizada por su madre.

El crimen tuvo lugar en el paraje Higuera Vieja, al norte de Córdoba, cuando Antonella Vanesa Torres, de 39 años, se acercó hasta la comisaría local y denunció a su pareja Hermenegildo Acosta por violencia de género. En el lugar, dijo que sus hijos estaban en su casa y corrían riesgo.

De este modo, personal policial acudió hasta el domicilio y allí constató que Córdoba se encontraba sin vida con múltiples lesiones. Se aguarda el resultado preliminar de la autopsia para determinar cómo se produjo su muerte, aunque se divisaron en el lugar disparos de arma de fuego.

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En la casa se encontraba Acosta, quien no opuso resistencia a su detención y manifestó que la mujer y el adolescente "estaban poseídos por el demonio" y que pretendían matarlo.

Además del padrastro, de 35 años, también se detuvo a su hijo, de 17, acusado de ser partícipe del ataque fatal.

El principal acusado fue imputado por el delito de homicidio calificado por alevosía y agravado por la participación de un menor de edad, mientras que el adolescente fue acusado de homicidio calificado por alevosía.