Hijo del embajador israelí en EE.UU. gravemente herido en ataque vehicular en Cisjordania

JERUSALÉN (AP) — El hijo del embajador israelí Yechiel Leiter en Estados Unidos se encuentra en estado crítico tras ser víctima de un ataque de embestida con un vehículo en la Cisjordania ocupada el miércoles. La situación es alarmante, ya que el embajador Leiter expresó en sus redes sociales que su hijo, Neria Leiter, "necesita un milagro".

El joven, que es reservista del ejército israelí, enfrenta una dura batalla por su vida. Cabe recordar que su hermano mayor, Moshe Yedidya Leiter, también sirvió en el ejército y perdió la vida en Gaza poco después del ataque del 7 de octubre de 2023, que dio inicio a la guerra en Gaza, orquestado por el grupo Hamás.

De acuerdo a las autoridades, un hombre palestino embistió su automóvil contra un puesto de seguridad el miércoles por la tarde, en las cercanías del asentamiento de Beit Horon, hiriendo de gravedad al agente de seguridad. Las fuerzas israelíes presentes en el lugar respondieron abriendo fuego contra el atacante mientras intentaba escapar, resultando en su muerte. Posteriormente, se reforzó la presencia militar en la zona.

Un paramédico del servicio de emergencias Magen David Adom informó que el agente herido se encontraba inconsciente al momento de la llegada de los equipos de rescate, quienes lo trasladaron a un hospital en Jerusalén.

El sospechoso del ataque ha sido identificado como Mahmoud Suleiman, según lo indicado por el Ministerio de Salud palestino. En medio de este contexto, el primer ministro Benjamin Netanyahu y el presidente Isaac Herzog expresaron sus deseos de pronta recuperación para Leiter, quien está siendo descrito como "luchando por su vida" en las redes sociales.

Esta situación se suma a un incremento de la violencia en Cisjordania, donde un israelí fue asesinado en un ataque a tiros a comienzos de esta semana. Desde el inicio de la guerra en Gaza, la región ha experimentado un aumento en los episodios de violencia mortal.

Es importante señalar que Yechiel Leiter tuvo un papel relevante en las primeras negociaciones diplomáticas directas entre Israel y Líbano en décadas, que tuvieron lugar en Washington durante la primavera. Junto al embajador libanés y el secretario de Estado Marco Rubio, anunciaron un acuerdo marco que se presentó como un primer paso hacia la paz tras meses de conflicto con el grupo libanés Hezbollah.