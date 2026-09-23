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En el año, Forestello dirigió a Patronato y Estudiantes pero ganó 2 partidos de 17

El "Yagui" comenzó 2026 en Patronato y luego de una mala performance, llegó a Río Cuarto. Sus números no lo ayudan. El detalle.

23/09/2026 | 17:11Redacción Cadena 3

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Forestello no tiene buenos números

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Estudiantes de Río Cuarto está con un pie en la Primera Nacional de la próxima temporada, si no logra un sprint final que lo mantenga en la máximo categoría aunque tampoco depende de sí mismo.

En ese sentido, no dejó de sorprender que la dirigencia eligiera como entrenador a Rubén Darío Forestello, quien precisamente no llegaba con los mejores antecedentes en los clubes anteriores.

De hecho, el “León” es el sexto club de Forestello en cinco años: Atlético de Rafaela y Alvarado en 2022; Gimnasia y Tiro en 2023; Temperley en 2025; Patronato y Estudiantes de Río Cuarto en 2026.

El “Yagui” venía precedido de una mala performance en Patronato, ya que fue el encargado de armar el plantel del Patrón que está peleando por no irse al descenso, ya que está un punto por arriba de la zona roja en uno de sus grupos.

De enero a abril de 2026 estuvo 7 veces en el banco de los entrerrianos, con un derrotero de 1 victoria, 2 empates y 4 derrotas.

En Estudiantes lleva 10 partidos, con 1 triunfo, 3 empates y 6 caídas.

Lo curioso es que contando lo dirigido este 2026 se impuso en solamente dos partidos de 17: el 2-0 a Colegiales con Patronato el 22 de marzo y el 1-0 a Tigre con Estudiantes el 25 de julio.

Informe de Gabriel Rodríguez

Lectura rápida

¿Qué equipo está en riesgo de descender?
Estudiantes de Río Cuarto está en riesgo de descender a la Primera Nacional.

¿Quién es el nuevo entrenador de Estudiantes?
El nuevo entrenador es Rubén Darío Forestello.

¿Cuántos partidos ha dirigido Forestello en 2026?
Ha dirigido un total de 10 partidos en Estudiantes.

¿Cómo le ha ido a Forestello en sus últimos clubes?
En sus últimos clubes ha tenido un rendimiento bajo, con solo 1 victoria en 10 partidos en Estudiantes.

¿Cuántos partidos ha ganado en total en 2026?
Ha ganado solo 2 partidos de 17 en total.

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