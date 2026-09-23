Se fue otro entrenador en Primera y ya son 26 en la temporada
Diego Dabove renunció como técnico de Tigre que es el 20° equipo de los 30 de la máxima categoría que deja su cargo. Los detalles.
23/09/2026 | 17:50Redacción Cadena 3
FOTO: Dabove dejó Tigre
Luego de una serie de malos resultados, la Comisión Directiva de Tigre mantuvo una reunión con Diego Dabove durante la jornada del miércoles en la que se acordó que dejará de ser el técnico del primer equipo.
El Matador acumula tres derrotas consecutivas, solo ganó 6 de los últimos 32 encuentros contando todas las competencias y está muy lejos en la tabla anual pensando en disputar la Copa Sudamericana el próximo año.
Con 12 puntos, el Matador se ubica fuera de los puestos de playoffs y la continuidad de Diego Dabove en su cargo de técnico resultaba una incógnita aunque, en conferencia de prensa post caída en Liniers, el entrenador no daba indicios de una salida inmediata.
En este contexto y al no ver reacciones futbolísticas en la cancha, el club tomó la decisión de que el entrenador no continúe en el cargo y así se lo manifestaron este miércoles.
Dabove y Tigre separan los caminos que se habían unido en enero de 2025. Desde entonces fueron casi dos años donde el nacido en Banfield estuvo al frente del primer equipo dirigiéndolo por 77 partidos donde consiguió 29 victorias, 25 empates y 23 caídas.
La eliminación a manos de Montevideo City Torque por Copa Sudamericana y el andar irregular del equipo durante este Clausura, sumado a quedar fuera de los PlayOffs en el Apertura y estar sin puestos de Copa al momento resultaron los motivos para que Dabove no continúe en su cargo.
¿CUÁNTOS TÉCNICOS SE FUERON YA?
La salida de Dabove es la séptima en 10 fechas del Clausura pero el 26° entrenador que deja su cargo en la temporada.
Tigre se suma a la lista de clubes que modificaron su cuerpo técnico en el año, por lo tanto ya son 20 los que cambiaron de DT de 30, es decir el 66%.
LA LISTA DE LOS DT
En el Apertura:
1... Daniel Oldrá (Instituto)... Tras la fecha 2
2... Eduardo Domínguez (Estudiantes)... Tras la fecha 5
3... Orsi/Gómez (Newell's)... Tras la fecha 6
4... Hugo Colace (A. Tucumán)... Tras la fecha 7
5... Marcelo Gallardo (River)... Tras la fecha 7
6... Iván Delfino (Estudiantes RC)... Tras la fecha 10
7... Guillermo Farré (Aldosivi)... Tras la fecha 11
8... Damián Ayude (San Lorenzo)... Tras la fecha 11
9... Ariel Broggi (Gimnasia M)... Tras la fecha 12
10... Gustavo Benítez (Riestra)... Tras la fecha 13
11... Fernando Zaniratto (Gimnasia)... Tras la fecha 13
12... Gerardo Acuña (Estudiantes RC)... Tras la fecha 16
13... Mariano Soso (Defensa)... Tras la fecha 16
14... Carlos Tevez (Talleres)... Tras la fecha 16
15... Gustavo Costas (Racing)... Tras la fecha 16
16... Gustavo Alvarez (San Lorenzo)... Tras play off
17... Claudio Ubeda (Boca)... Tras eliminación Libertadores
18... Rubén Insua (Barracas)... Tras eliminación Sudamericana
19... Lucas Pusineri (C Córdoba)... Antes inicio Clausura
En el Clausura
20... Walter Zunino (Platense)... Tras la fecha 3
21… Gustavo Quinteros (Independiente)... Tras eliminación en Copa Argentina
22... Eduardo Coudet (River)... Tras la fecha 6
23… Israel Damonte (Aldosivi)... Tras la fecha 6
24… Jorge Sampaoli (Talleres)... Tras la fecha 7
25… Néstor Gorosito (San Lorenzo)... Tras la fecha 7
26… Diego Dabove (Tigre)... Tras la fecha 10
Informe de Gabriel Rodríguez
Lectura rápida
¿Qué decisión tomó la Comisión Directiva de Tigre? La Comisión Directiva de Tigre decidió que Diego Dabove deje de ser el técnico del primer equipo.
¿Cuáles fueron los motivos de la salida de Dabove? La eliminación en Copa Sudamericana y el irregular desempeño del equipo en el Clausura y Apertura fueron los motivos de su salida.
¿Cuántos técnicos han dejado su cargo en la temporada? La salida de Dabove es la 26° en la temporada, siendo la séptima en 10 fechas del Clausura.
¿Cuántos clubes han cambiado de DT este año? Hasta ahora, 20 de 30 clubes han cambiado de DT este año, lo que representa el 66%.
¿Desde cuándo estaba Dabove en Tigre? Diego Dabove estuvo al frente del primer equipo de Tigre desde enero de 2025.