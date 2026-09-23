Se fue otro entrenador en Primera y ya son 26 en la temporada

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Luego de una serie de malos resultados, la Comisión Directiva de Tigre mantuvo una reunión con Diego Dabove durante la jornada del miércoles en la que se acordó que dejará de ser el técnico del primer equipo.

El Matador acumula tres derrotas consecutivas, solo ganó 6 de los últimos 32 encuentros contando todas las competencias y está muy lejos en la tabla anual pensando en disputar la Copa Sudamericana el próximo año.

Con 12 puntos, el Matador se ubica fuera de los puestos de playoffs y la continuidad de Diego Dabove en su cargo de técnico resultaba una incógnita aunque, en conferencia de prensa post caída en Liniers, el entrenador no daba indicios de una salida inmediata.

En este contexto y al no ver reacciones futbolísticas en la cancha, el club tomó la decisión de que el entrenador no continúe en el cargo y así se lo manifestaron este miércoles.

Dabove y Tigre separan los caminos que se habían unido en enero de 2025. Desde entonces fueron casi dos años donde el nacido en Banfield estuvo al frente del primer equipo dirigiéndolo por 77 partidos donde consiguió 29 victorias, 25 empates y 23 caídas.

La eliminación a manos de Montevideo City Torque por Copa Sudamericana y el andar irregular del equipo durante este Clausura, sumado a quedar fuera de los PlayOffs en el Apertura y estar sin puestos de Copa al momento resultaron los motivos para que Dabove no continúe en su cargo.

¿CUÁNTOS TÉCNICOS SE FUERON YA?

La salida de Dabove es la séptima en 10 fechas del Clausura pero el 26° entrenador que deja su cargo en la temporada.

Tigre se suma a la lista de clubes que modificaron su cuerpo técnico en el año, por lo tanto ya son 20 los que cambiaron de DT de 30, es decir el 66%.

LA LISTA DE LOS DT

En el Apertura:

1... Daniel Oldrá (Instituto)... Tras la fecha 2

2... Eduardo Domínguez (Estudiantes)... Tras la fecha 5

3... Orsi/Gómez (Newell's)... Tras la fecha 6

4... Hugo Colace (A. Tucumán)... Tras la fecha 7

5... Marcelo Gallardo (River)... Tras la fecha 7

6... Iván Delfino (Estudiantes RC)... Tras la fecha 10

7... Guillermo Farré (Aldosivi)... Tras la fecha 11

8... Damián Ayude (San Lorenzo)... Tras la fecha 11

9... Ariel Broggi (Gimnasia M)... Tras la fecha 12

10... Gustavo Benítez (Riestra)... Tras la fecha 13

11... Fernando Zaniratto (Gimnasia)... Tras la fecha 13

12... Gerardo Acuña (Estudiantes RC)... Tras la fecha 16

13... Mariano Soso (Defensa)... Tras la fecha 16

14... Carlos Tevez (Talleres)... Tras la fecha 16

15... Gustavo Costas (Racing)... Tras la fecha 16

16... Gustavo Alvarez (San Lorenzo)... Tras play off

17... Claudio Ubeda (Boca)... Tras eliminación Libertadores

18... Rubén Insua (Barracas)... Tras eliminación Sudamericana

19... Lucas Pusineri (C Córdoba)... Antes inicio Clausura

En el Clausura

20... Walter Zunino (Platense)... Tras la fecha 3

21… Gustavo Quinteros (Independiente)... Tras eliminación en Copa Argentina

22... Eduardo Coudet (River)... Tras la fecha 6

23… Israel Damonte (Aldosivi)... Tras la fecha 6

24… Jorge Sampaoli (Talleres)... Tras la fecha 7

25… Néstor Gorosito (San Lorenzo)... Tras la fecha 7

26… Diego Dabove (Tigre)... Tras la fecha 10

Informe de Gabriel Rodríguez