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"El Chaqueño" Palavecino confirmó qué día tocará con La Konga en el Festival de Jesús María

El cantor habló con Cadena 3 y deslizó que coincidirá con el grupo de cuarteto en la edición 61°. Ambos figuran en la grilla, pero todavía no se anunció qué artistas actuarán cada noche.

23/09/2026 | 11:22Redacción Cadena 3

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El Chaqueño Palavecino habló con Cadena 3 y reveló cuándo se presentará en Jesús María 2027.

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El Chaqueño Palavecino anticipó cuándo actuará en el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María 2027 y dejó entrever que compartirá esa jornada con La K’onga. El dato surgió durante una charla sobre otro festival que prepara en Salta.

En diálogo con Cadena 3, el cantor recibió una invitación para visitar los nuevos estudios de la radio cuando viaje a Córdoba. La conversación derivó en la grilla de Jesús María y en la pregunta sobre qué día subiría al escenario.

"A mí me mandan los viernes", respondió el Chaqueño. Luego mencionó a La K''onga como el grupo con el que cree que coincidirá. Tras la reacción de los periodistas, advirtió que desde su entorno le estaban indicando que todavía no debía revelar el dato: "Todavía me dicen que no acá".

La edición 61ª de Jesús María se realizará del 7 al 17 de enero de 2027. El Chaqueño y La K''onga figuran en la nómina anunciada, pero la programación difundida aún no distribuye a los artistas por jornada. Durante el festival habrá dos viernes, el 8 y el 15 de enero, y Palavecino no precisó a cuál se refería.

El músico también contó que estará este fin de semana en Las Varillas y que intentará pasar por los estudios de Cadena 3 si su recorrido se lo permite. De no ser posible, dijo que buscará otra oportunidad en una próxima visita a Córdoba.

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• El Festival La Ciénaga, en Salta

Palavecino dio detalles del Festival La Ciénaga, previsto para el domingo 4 de octubre en un predio de San Lorenzo, a unos diez minutos de Salta capital. Explicó que la celebración se realizará allí porque este año no pudo hacerse en el Trichaco y vinculó la iniciativa con el trabajo de la fundación que impulsa ese encuentro.

Según adelantó, la jornada reunirá a Jorge Rojas, el Indio Lucio Rojas, Christian Herrera, Lázaro Caballero, Marcela Ceballos y artistas salteños que están comenzando sus carreras. La actividad empezará al mediodía y podría extenderse hasta alrededor de las tres de la madrugada del lunes, estimó.

El festival también contará con figuras y exfiguras del fútbol. Entre los nombres que mencionó aparecen Ricardo Bochini, Esteban "Bichi" Fuertes, Luis "Pulga" Rodríguez, Nelson "Pipino" Cuevas, Sebastián Torrico, Pablo Mouche y Santiago "Tanque" Silva. Sobre otros invitados, aclaró que algunas presencias aún estaban pendientes de confirmación.

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Informe de Elisa Zamora. Entrevista de Mauricio Coccolo y Fernando Genesir.

Lectura rápida

¿Qué festival anunció el Chaqueño Palavecino? El Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María 2027.

¿Con quién compartirá escenario? Con La K’onga.

¿Cuándo se llevará a cabo el festival de Jesús María? Del 7 al 17 de enero de 2027.

¿Dónde se realizará el Festival La Ciénaga? En un predio de San Lorenzo, cerca de Salta capital.

¿Qué artistas participarán en el Festival La Ciénaga? Jorge Rojas, Indio Lucio Rojas, Christian Herrera, entre otros.

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