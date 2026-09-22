El Festival de Jesús María 2027 ya tiene grilla: más de 60 artistas y una fuerte mezcla de géneros

FOTO: "La Sole", estrella de la noche en el Festival de Jesús María.

El Festival de Jesús María dio a conocer la grilla general de su edición 2027, que se desarrollará del 7 al 17 de enero y contará con más de 60 propuestas artísticas.

La nómina combina figuras consagradas y nuevos exponentes de distintos géneros. Entre los nombres centrales aparecen Abel Pintos, Cazzu, Soledad, Luciano Pereyra, Jorge Rojas, el Chaqueño Palavecino, Los Nocheros, Los Manseros Santiagueños, Jairo y Sergio Galleguillo.

El cuarteto y la música tropical también tendrán una presencia destacada con La K'onga, Ulises Bueno, Q' Lokura, LBC y Euge Quevedo, Ke Personajes, Damián Córdoba, Jean Carlos, La Pepa Brizuela, El Loco Amato, Desakta2, Uriel Lozano y Los Palmeras.

La programación anunciada incluye además a Los Tekis, Campedrinos, Lázaro Caballero, El Indio Lucio Rojas, Las Voces de Orán, Orellana Lucca, Lautaro Rojas, Los Herrera, Los Trajinantes, Nahuel Pennisi, Los Caligaris, Ahyre, Flor Paz y Lucas Sugo.

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La grilla se completa con Los Cantores del Alba, Carafea, SANT2, Dos Folk, Paquito Ocaño, La Clave Trío, Chama.mé, Jessica Benavidez, Un Poco de Ruido, Iván Ruiz, Piko Frank, Valentina Márquez, Marina Cornejo, Valentín Vargas, La Cruzada, Cabales, El Caporalazo con Willy Campero, Rayanos, Christian Herrera, La Callejera, Simón Aguirre, Ángelo Aranda, Wara Calpanchay, Los 4 de Córdoba y Por Siempre Tucu, Caravana Catucha, Joaquín Chiavarino, Nacho Cuellar y Dúo Amukan.

El presidente de la comisión organizadora, Juan Ignacio López, anticipó en diálogo con Cadena 3 que la venta de entradas se habilitará próximamente y que la primera tanda tendrá un precio bonificado.

Además, confirmó promociones con Bancor y Banco Macro, aunque todavía no se informaron los precios finales, cuotas disponibles ni las condiciones de acceso a esos beneficios.

"En los próximos días vamos a comunicar la grilla día por día y, en el mismo anuncio, informaremos cuándo saldrán a la venta las entradas", sostuvo López. Y agregó: "La gente tiene que estar atenta porque esa primera tanda tendrá un precio bonificado para todos aquellos madrugadores que quieran estar en nuestro festival".

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Informe de Eric Italia.