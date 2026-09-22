Gladys "La Bomba Tucumana" se une al justicialismo tras su encuentro con Osvaldo Jaldo

Buenos Aires, 22 de septiembre (NA) -- La reconocida cantante Gladys "La Bomba Tucumana" ha dado un paso hacia la política tras mantener un encuentro con Osvaldo Jaldo, el gobernador de Tucumán. Durante este encuentro, la artista confirmó su intención de involucrarse activamente en el Justicialismo, expresando su deseo de trabajar en favor de su comunidad.

De acuerdo con información de la Agencia Noticias Argentinas, Gladys decidió incursionar en la política luego de criticar abiertamente a las diputadas de la Libertad Avanza, Virginia Gallardo y Lilia Lemoine. En sus declaraciones, la cantante afirmó: "Que se dediquen a ayudar a la gente, a laburar, a que las veamos… Yo me voy a dedicar a la política en mi provincia y voy a trabajar para el Justicialismo porque soy justicialista y me hago re cargo".

La reunión con Jaldo tuvo lugar el 21 de septiembre en la Casa de Gobierno de Tucumán y también estuvo presente el ministro del Interior, Darío Monteros. Gladys expresó su entusiasmo por este encuentro en sus redes sociales, afirmando: "Me siento convocada al trabajo cercano y honesto con mi comunidad. Enteramente disponible a que todo sea para el bien".

En declaraciones a medios locales, la cantante mencionó: "Tenía muchas ganas de juntarme con el gobernador y con el ministro por todo lo que pasó estas últimas semanas. Me interesa la parte social, la gente mayor, las personas con discapacidad y los niños. Es algo que me gustó toda la vida".

El gobernador Osvaldo Jaldo también se pronunció sobre la reunión, agradeciendo la presencia de la artista en sus redes sociales. "Compartimos un encuentro con Gladys "La Bomba Tucumana", una querida artista que lleva nuestra provincia con orgullo a cada lugar y que hoy se acercó con una profunda preocupación por la realidad social y económica que atraviesan muchas familias argentinas", escribió.

Además, Jaldo destacó el compromiso de Gladys en colaborar en acciones sociales, manifestando: "Valoramos especialmente su voluntad de ponerse a disposición para colaborar en acciones sociales destinadas a nuestros adultos mayores, personas con discapacidad, niñas y niños. En tiempos difíciles, necesitamos del compromiso de quienes quieren aportar y estar cerca de quienes más lo necesitan".

El gobernador concluyó resaltando la importancia de la justicia social y cómo se construye a través de la sensibilidad y el compromiso, afirmando: "Nos une la convicción de que la justicia social se construye con sensibilidad, compromiso y un Estado presente que escucha, acompaña y brinda respuestas concretas".