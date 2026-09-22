Las Leonas y Los Leones van por el oro en los Suramericanos

La ciudad de Santa Fe vive este martes una jornada de gran expectativa en el marco de los XIII Juegos Suramericanos: Las Leonas y Los Leones irán por la medalla de oro ante Chile.

Los seleccionados argentinos disputarán las finales en el predio de las canchas de la Asociación Santafesina de Hockey, lindantes al CARD.

La jornada comienza con Los Leones, que juegan la final masculina desde las 13.30.

Luego será el turno de Las Leonas, que disputarán el partido por el oro femenino a partir de las 15.45.

Las dos finales también pueden seguirse a través de pantallas gigantes ubicadas en el Fan Fest del Parque del Sur, donde el público puede acompañar a los seleccionados argentinos.