En vivo

La Argentina Posible

Guillermo López

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Juegos Suramericanos Notas

En vivo

Las Leonas y Los Leones van por el oro en los Suramericanos

Las selecciones argentinas de hockey sobre césped enfrentarán este martes a Chile en las finales femenina y masculina. Los Leones jugarán a las 13.30; Las Leonas, desde las 15.45. Cobertura de Cadena 3.

22/09/2026 | 13:12Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Las Leonas en los Juegos Suramericanos.

FOTO: Las Leonas en los Juegos Suramericanos.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

La ciudad de Santa Fe vive este martes una jornada de gran expectativa en el marco de los XIII Juegos Suramericanos: Las Leonas y Los Leones irán por la medalla de oro ante Chile.

Los seleccionados argentinos disputarán las finales en el predio de las canchas de la Asociación Santafesina de Hockey, lindantes al CARD.

La jornada comienza con Los Leones, que juegan la final masculina desde las 13.30.

Luego será el turno de Las Leonas, que disputarán el partido por el oro femenino a partir de las 15.45.

Las dos finales también pueden seguirse a través de pantallas gigantes ubicadas en el Fan Fest del Parque del Sur, donde el público puede acompañar a los seleccionados argentinos.

Lectura rápida

¿Qué evento se está llevando a cabo en Santa Fe? Se están disputando los XIII Juegos Suramericanos.

¿Quiénes compiten por la medalla de oro? Las Leonas y Los Leones de Argentina contra Chile.

¿Cuándo se juegan las finales? La final masculina comienza a las 13.30 y la femenina a las 15.45.

¿Dónde se llevan a cabo las finales? En el predio de las canchas de la Asociación Santafesina de Hockey, cerca del CARD.

¿Cómo puede el público seguir los partidos? A través de pantallas gigantes en el Fan Fest del Parque del Sur.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf