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Las Leonas y Los Leones van por el oro en los Suramericanos
Las selecciones argentinas de hockey sobre césped enfrentarán este martes a Chile en las finales femenina y masculina. Los Leones jugarán a las 13.30; Las Leonas, desde las 15.45. Cobertura de Cadena 3.
22/09/2026 | 13:12Redacción Cadena 3
FOTO: Las Leonas en los Juegos Suramericanos.
La ciudad de Santa Fe vive este martes una jornada de gran expectativa en el marco de los XIII Juegos Suramericanos: Las Leonas y Los Leones irán por la medalla de oro ante Chile.
Los seleccionados argentinos disputarán las finales en el predio de las canchas de la Asociación Santafesina de Hockey, lindantes al CARD.
La jornada comienza con Los Leones, que juegan la final masculina desde las 13.30.
Luego será el turno de Las Leonas, que disputarán el partido por el oro femenino a partir de las 15.45.
Las dos finales también pueden seguirse a través de pantallas gigantes ubicadas en el Fan Fest del Parque del Sur, donde el público puede acompañar a los seleccionados argentinos.
Lectura rápida
¿Qué evento se está llevando a cabo en Santa Fe? Se están disputando los XIII Juegos Suramericanos.
¿Quiénes compiten por la medalla de oro? Las Leonas y Los Leones de Argentina contra Chile.
¿Cuándo se juegan las finales? La final masculina comienza a las 13.30 y la femenina a las 15.45.
¿Dónde se llevan a cabo las finales? En el predio de las canchas de la Asociación Santafesina de Hockey, cerca del CARD.
¿Cómo puede el público seguir los partidos? A través de pantallas gigantes en el Fan Fest del Parque del Sur.