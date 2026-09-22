AFA definió cambios para 2027 y habrá un nuevo título oficial: la Recopa de Campeones

FOTO: La medida se resolvió en reunión del Comité Ejecutivo (Foto ilustrativa)

El Comité Ejecutivo de AFA se reunió este martes y definió una serie de novedades para el fútbol argentino de cara a las próximas temporadas.

Para 2027 se mantendrán los principales torneos: Torneo Apertura, Torneo Clausura, Tabla Anual y Copa Argentina. También continuarán los torneos complementarios: Trofeo de Campeones, Supercopa Argentina y Supercopa Internacional.

A esa lista se sumará un nuevo título oficial: la Recopa de Campeones.

Cómo será la Recopa de Campeones

La nueva competencia tendrá formato de triangular y reunirá a los campeones de la Copa Argentina, la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional.

De esta manera, se incorporará un nuevo trofeo oficial al calendario del fútbol argentino.

Cambios en las instancias decisivas

A partir de 2027, las semifinales del Torneo Apertura y del Torneo Clausura, además de las finales, se disputarán en estadio neutral.

En tanto, se mantendrá el alargue desde los octavos de final.

Las propuestas de River

Durante la reunión también se resolvió que serán analizadas las propuestas de modificaciones presentadas por River (vinculadas, entre otros puntos, al número de equipos en Primera) recién para la temporada 2028.

?Mercado de Pases (cierre del libro)

Se analizó la necesidad de "equiparar y asemejar las fechas de cierre del libro de pases con los mercados de la región" (Conmebol), lugar al que migra la mayor proporción de futbolistas argentinos.

Cómo se publicarán las próximas fechas

Por otra parte, se definieron las estrategias para la publicación de las Fechas 14 y 15, además de la 16.

La confirmación definitiva del tramo final de la primera fase quedará sujeta a la logística y coordinación vinculadas con la visita del papa León XIV al país.