AFA definió cambios para 2027 y habrá un nuevo título oficial: la Recopa de Campeones
El Comité Ejecutivo se reunió este martes y confirmó la continuidad de los principales torneos para la próxima temporada. Además, se sumará un nuevo trofeo y habrá cambios en las instancias decisivas del Apertura y Clausura.
22/09/2026 | 14:35Redacción Cadena 3
FOTO: La medida se resolvió en reunión del Comité Ejecutivo (Foto ilustrativa)
El Comité Ejecutivo de AFA se reunió este martes y definió una serie de novedades para el fútbol argentino de cara a las próximas temporadas.
Para 2027 se mantendrán los principales torneos: Torneo Apertura, Torneo Clausura, Tabla Anual y Copa Argentina. También continuarán los torneos complementarios: Trofeo de Campeones, Supercopa Argentina y Supercopa Internacional.
A esa lista se sumará un nuevo título oficial: la Recopa de Campeones.
Cómo será la Recopa de Campeones
La nueva competencia tendrá formato de triangular y reunirá a los campeones de la Copa Argentina, la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional.
De esta manera, se incorporará un nuevo trofeo oficial al calendario del fútbol argentino.
Cambios en las instancias decisivas
A partir de 2027, las semifinales del Torneo Apertura y del Torneo Clausura, además de las finales, se disputarán en estadio neutral.
En tanto, se mantendrá el alargue desde los octavos de final.
Las propuestas de River
Durante la reunión también se resolvió que serán analizadas las propuestas de modificaciones presentadas por River (vinculadas, entre otros puntos, al número de equipos en Primera) recién para la temporada 2028.
?Mercado de Pases (cierre del libro)
Se analizó la necesidad de "equiparar y asemejar las fechas de cierre del libro de pases con los mercados de la región" (Conmebol), lugar al que migra la mayor proporción de futbolistas argentinos.
Cómo se publicarán las próximas fechas
Por otra parte, se definieron las estrategias para la publicación de las Fechas 14 y 15, además de la 16.
La confirmación definitiva del tramo final de la primera fase quedará sujeta a la logística y coordinación vinculadas con la visita del papa León XIV al país.
Lectura rápida
¿Qué novedades se definieron en la reunión del Comité Ejecutivo de AFA?
Se definieron los torneos para 2027, incluyendo la Recopa de Campeones y cambios en las instancias decisivas.
¿Quiénes participan en la nueva Recopa de Campeones?
Los campeones de la Copa Argentina, la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional.
¿Cuándo se implementarán los cambios en las semifinales y finales?
Los cambios se implementarán a partir de 2027, con partidos en estadio neutral.
¿Qué propuestas de River se analizarán y cuándo?
Se analizarán propuestas de modificaciones para la temporada 2028, relacionadas con el número de equipos en Primera.
¿Qué condiciona la publicación de las próximas fechas del torneo?
La publicación de las Fechas 14, 15 y 16 está sujeta a la logística de la visita del papa León XIV al país.