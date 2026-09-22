La selección comenzó los entrenamientos para los amistosos: el cronograma y las caras nuevas

La selección argentina ya tiene definido su cronograma de entrenamientos de cara a los próximos amistosos.

Los convocados por Lionel Scaloni que militan en el exterior comenzaron a llegar al país esta mañana tras sus respectivos compromisos con sus clubes y este martes iniciaron los trabajos grupales en el predio Lionel Andrés Messi.

El cronograma de la Selección

Martes 22 de septiembre

10.00: entrenamiento (cerrado).

Miércoles 23 de septiembre

10.00: entrenamiento (cerrado).

Jueves 24 de septiembre

10.30: entrenamiento. Los últimos 15 minutos serán abiertos a los medios acreditados anualmente por AFA.

Viernes 25 de septiembre

10.00: entrenamiento (cerrado).

Sábado 26 de septiembre

10.00: entrenamiento (cerrado).

Lunes 28 de septiembre

16.00: entrenamiento. Los primeros 30 minutos serán abiertos a los medios acreditados anualmente por AFA.

Martes 29 de septiembre

14.15: conferencia de prensa de Lionel Scaloni.

15.30: entrenamiento. Los primeros 15 minutos serán abiertos a los medios acreditados anualmente por AFA.

Los cuatro convocados por primera vez

Entre las principales novedades de la convocatoria aparecen cuatro futbolistas que fueron citados por primera vez a la selección mayor: Tobías Andrada, de River; Leonel Flores, de Boca; Valentín Gómez, del Betis; y Román Vega, de Zenit de San Petersburgo.

Los cuatro forman parte del recambio que el cuerpo técnico comienza a proyectar de cara al futuro.

Messi y otros tres jugadores se sumarán para el último amistoso

Por otra parte, Lionel Messi, Giovani Lo Celso, Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi no estarán desde el comienzo de los trabajos y se incorporarán únicamente para el último amistoso, frente a Benín.

Además de Messi, Otamendi tampoco continuará en el seleccionado después de ese compromiso.

Argentina enfrentará a Bolivia el 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes. Luego jugará ante Burkina Faso el 3 de octubre y Benín el 6 de octubre, ambos encuentros en el Monumental. Este último será la despedida de Messi de la selección.