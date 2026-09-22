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La selección comenzó los entrenamientos para los amistosos: el cronograma y las caras nuevas

Los futbolistas que militan en el exterior comenzaron a arribar al país tras los compromisos con sus clubes. Este martes se iniciaron los trabajos en el predio. Las prácticas continuarán durante toda la semana.

22/09/2026 | 11:45Redacción Cadena 3

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Lionel Scaloni, DT de la selección argentina (Foto: Prensa AFA)

FOTO: Lionel Scaloni, DT de la selección argentina (Foto: Prensa AFA)

Julián Álvarez, al arribar al predio (Foto: @Argentina)

FOTO: Julián Álvarez, al arribar al predio (Foto: @Argentina)

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La selección argentina ya tiene definido su cronograma de entrenamientos de cara a los próximos amistosos. 

Los convocados por Lionel Scaloni que militan en el exterior comenzaron a llegar al país esta mañana tras sus respectivos compromisos con sus clubes y este martes iniciaron los trabajos grupales en el predio Lionel Andrés Messi.

El cronograma de la Selección

Martes 22 de septiembre

10.00: entrenamiento (cerrado).

Miércoles 23 de septiembre

10.00: entrenamiento (cerrado).

Jueves 24 de septiembre

10.30: entrenamiento. Los últimos 15 minutos serán abiertos a los medios acreditados anualmente por AFA.

Viernes 25 de septiembre

10.00: entrenamiento (cerrado).

Sábado 26 de septiembre

10.00: entrenamiento (cerrado).

Lunes 28 de septiembre

16.00: entrenamiento. Los primeros 30 minutos serán abiertos a los medios acreditados anualmente por AFA.

Martes 29 de septiembre

14.15: conferencia de prensa de Lionel Scaloni.

15.30: entrenamiento. Los primeros 15 minutos serán abiertos a los medios acreditados anualmente por AFA.

Los cuatro convocados por primera vez

Entre las principales novedades de la convocatoria aparecen cuatro futbolistas que fueron citados por primera vez a la selección mayor: Tobías Andrada, de River; Leonel Flores, de Boca; Valentín Gómez, del Betis; y Román Vega, de Zenit de San Petersburgo.

Los cuatro forman parte del recambio que el cuerpo técnico comienza a proyectar de cara al futuro.

Messi y otros tres jugadores se sumarán para el último amistoso

Por otra parte, Lionel Messi, Giovani Lo Celso, Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi no estarán desde el comienzo de los trabajos y se incorporarán únicamente para el último amistoso, frente a Benín.

Además de Messi, Otamendi tampoco continuará en el seleccionado después de ese compromiso.

Argentina enfrentará a Bolivia el 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes. Luego jugará ante Burkina Faso el 3 de octubre y Benín el 6 de octubre, ambos encuentros en el Monumental. Este último será la despedida de Messi de la selección.

Lectura rápida

¿Qué cronograma tiene la selección argentina? La selección argentina tiene un cronograma de entrenamientos del 22 al 29 de septiembre, con sesiones cerradas y algunas abiertas a la prensa.

¿Quién es el entrenador de la selección argentina? El entrenador de la selección argentina es Lionel Scaloni.

¿Cuándo se incorporarán Messi y otros jugadores? Lionel Messi, Giovani Lo Celso, Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi se incorporarán para el último amistoso, frente a Benín.

¿Dónde se realizan los entrenamientos? Los entrenamientos se realizan en el predio Lionel Andrés Messi.

¿Cuáles son las novedades en la convocatoria? Cuatro futbolistas fueron convocados por primera vez: Tobías Andrada, Leonel Flores, Valentín Gómez y Román Vega.

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