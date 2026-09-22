Clima en Rosario: cómo seguirá el tiempo este martes 22 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la región de Rosario en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el clima en Rosario se caracteriza por un cielo cubierto con overcast clouds. La temperatura actual es de 10°, con una sensación térmica de 9°. La humedad se encuentra en un 33%, mientras que la visibilidad es de 10000 metros. El viento sopla a 3 m/s desde el sur, y la presión atmosférica es de 1026 hPa.

El clima hoy martes 22 de septiembre

Para este martes 22 de septiembre, se anticipa una temperatura mínima de 5° y una máxima de 17°. Las condiciones de viento serán suaves, con ráfagas que podrían alcanzar los 3 m/s. La humedad se mantendrá en niveles bajos, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. No se esperan lluvias durante el día, lo que permitirá disfrutar de un clima mayormente seco.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Rosario se presentarán con un clima variable. El miércoles 23 de septiembre, la mínima será de 7° y la máxima alcanzará los 22°, con cielo nublado. Para el jueves 24, se espera una mínima de 10° y una máxima de 26°, también con cielo nublado. El viernes 25, las temperaturas oscilarán entre 14° y 29°, con algunas nubes dispersas. El fin de semana, el sábado 26, se anticipa una mínima de 16° y una máxima de 31°, con cielo parcialmente nublado. Finalmente, el domingo 27, se prevé una mínima de 19° y una máxima de 33°, con posibilidad de lluvias moderadas.