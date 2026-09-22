Clima en Salta: cómo seguirá el tiempo este martes 22 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.

Ahora

En este momento, Salta presenta un cielo cubierto con overcast clouds. La temperatura actual es de 14°, con una sensación térmica de 13°. La humedad se encuentra en un 52%, lo que contribuye a la frescura del ambiente. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 3.6 m/s desde el este.

El clima hoy martes 22 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 14°. Las condiciones de viento se mantendrán moderadas, con una velocidad de 3.6 m/s. La humedad y la presión atmosférica son factores que se mantienen estables, con un 52% de humedad y 1023 hPa de presión. No se anticipan lluvias durante el día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta presentan un clima variable. Para el miércoles 23 de septiembre, se espera una mínima de 5° y una máxima de 23°, con cielo despejado. El jueves 24, las temperaturas oscilarán entre 11° y 30°, con algunas nubes dispersas. El viernes 25, se anticipa un día cálido, con mínimas de 15° y máximas de 33°, bajo un cielo despejado. Para el sábado 26, se prevé una mínima de 19° y una máxima de 35°, continuando con condiciones de cielo despejado. Finalmente, el domingo 27, las temperaturas seguirán en ascenso, con mínimas de 22° y máximas de 37°, también con cielo despejado.