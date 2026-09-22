Clima en Mendoza: cómo seguirá el tiempo este martes 22 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Mendoza indican un cielo completamente despejado. La temperatura actual es de 15°, con una sensación térmica de 13°. La humedad se encuentra en un 18%, lo que contribuye a un ambiente seco. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 3 m/s desde el este, con una presión atmosférica de 1022 hPa.

El clima hoy martes 22 de septiembre

Para este martes 22 de septiembre, se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 19°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con ráfagas que no superarán los 5 m/s. La humedad seguirá baja, lo que permitirá disfrutar de un día agradable y soleado, ideal para actividades al aire libre.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza se presentarán con temperaturas en ascenso. El miércoles 23 de septiembre, se anticipa una mínima de 12° y una máxima de 23°, con cielo parcialmente nublado. El jueves 24, las temperaturas oscilarán entre 15° y 31°, también con cielo parcialmente nublado. Para el viernes 25, se espera una mínima de 15° y una máxima de 26°, con cielo parcialmente nublado. El sábado 26, las temperaturas serán de 17° a 28°, con cielo despejado. Finalmente, el domingo 27, se prevé una mínima de 19° y una máxima de 27°, con cielo despejado.