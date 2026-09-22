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Clima en Tucumán: cómo seguirá el tiempo este martes 22 de septiembre

Este martes 22 de septiembre, Tucumán presenta un clima templado con temperaturas que oscilarán entre 13° y 21°. Se espera un cielo parcialmente nublado y vientos suaves durante la tarde.

22/09/2026 | 12:27Redacción Cadena 3

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Clima en Tucumán: pronóstico del tiempo para el 22 de septiembre

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Este martes 22 de septiembre, el clima en Tucumán se caracteriza por un ambiente templado y condiciones agradables. La temperatura actual es de 16°, con una sensación térmica de 15°. La humedad se encuentra en un 33%, lo que contribuye a un clima seco y cómodo para las actividades al aire libre.

Las condiciones actuales del tiempo muestran un cielo con broken clouds, lo que significa que hay nubes dispersas pero también períodos de sol. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a una velocidad de 4 m/s desde el este, lo que añade una brisa fresca a la jornada.

En cuanto a las temperaturas para hoy, se espera una mínima de 13° y una máxima que alcanzará los 21°. No se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente soleado, ideal para actividades al aire libre.

De cara a los próximos días, el pronóstico extendido indica un cambio en las temperaturas. Para el miércoles 23 de septiembre, se anticipa una mínima de 10° y una máxima de 29°, con cielo despejado. El jueves 24, las temperaturas oscilarán entre 15° y 34°, con algunas nubes dispersas. Para el viernes 25, se espera un día caluroso, con mínimas de 19° y máximas de 38°, también con cielo parcialmente nublado. Finalmente, el fin de semana se mantendrá cálido, con mínimas de 21° y máximas de 37°.

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