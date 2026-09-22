Anthropic lanza Opus 5.5: rendimiento superior y precios más bajos en IA

Anthropic lanzó su nuevo modelo de inteligencia artificial, Opus 5.5, el 22 de septiembre de 2026, marcando un avance significativo en el rendimiento y la accesibilidad de sus servicios. La compañía lo describió como "el modelo con mejor rendimiento que hemos probado hasta la fecha".

La principal novedad de Opus 5.5 es su capacidad para superar al modelo Fable en múltiples benchmarks, además de completar tareas informales que su predecesor no pudo realizar. Este modelo también se ofrece a un costo más bajo, con un precio de $20 por millón de tokens, en comparación con los $25 que costaba el modelo anterior.

Además de la reducción de precios, Opus 5.5 es más rápido y eficiente, lo que significa que requiere menos recursos computacionales para su funcionamiento. Este avance refleja un esfuerzo de Anthropic por hacer que su tecnología sea más accesible para los desarrolladores y empresas.

Otro cambio importante es la forma en que Opus 5.5 se comunica. Según la compañía, el nuevo modelo es menos propenso a utilizar jerga técnica y prioriza la información importante en sus respuestas, lo que facilita su comprensión.

El lanzamiento de Opus 5.5 se produce solo dos meses después de la introducción de Opus 5, el 24 de julio de 2026. En el anuncio, Anthropic mencionó que lanzará Sonnet 5.5 y Haiku 5.5 en las próximas semanas, con mejoras similares en su rendimiento.

El nuevo modelo también ha sido diseñado para cumplir con estrictas medidas de seguridad, similares a las implementadas para el modelo Fable. Estas medidas limitan su uso para descubrir vulnerabilidades en programas compilados o para desarrollar armas biológicas reconocibles.

Esta es la primera versión de modelo que se lanza desde que el CEO Dario Amodei adoptó un enfoque más cauteloso respecto al avance de las capacidades de IA. En un post reciente, Amodei destacó la importancia de equilibrar el desarrollo de capacidades con la prevención de riesgos.

"He llegado a la conclusión de que abordar plenamente los riesgos requiere aún más prudencia", escribió Amodei. "No solo es necesario invertir en la prevención de riesgos, sino también regular el ritmo de avance de las capacidades para que la prevención de riesgos tenga tiempo de mantenerse al día".

La formación de Opus 5.5 fue similar a la de sus predecesores, con pruebas de alineación y evaluaciones previas al lanzamiento realizadas por organizaciones externas como METR y Frontier Design. Sin embargo, Anthropic enfatizó que se están preparando sistemas de formación y evaluación más avanzados para futuros modelos, incluyendo mejoras en seguridad y monitoreo.

"A medida que la IA se vuelve más capaz, la política pública debe jugar un papel más importante para asegurar que los sistemas en los que las personas confían sean seguros. Esa capacidad lleva tiempo para construirse, y hemos comenzado a establecer la infraestructura necesaria para apoyarla", se lee en el post del blog. "Esperamos compartir más detalles sobre estos esfuerzos pronto".