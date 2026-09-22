FOTO: Nscale se prepara para su IPO: ¿qué opinan los inversores sobre la concentración de clientes en IA?

Nscale, una desarrolladora británica de centros de datos de inteligencia artificial, se alista para su oferta pública inicial (IPO) en la Bolsa de Nueva York, donde espera alcanzar una valoración de 35 mil millones de dólares. Sin embargo, su futuro financiero se encuentra en una encrucijada debido a su dependencia de solo dos grandes clientes: Microsoft y Anthropic.

Desde su separación de Arkon Energy, una compañía de minería de criptomonedas, Nscale ha acumulado más de 103 mil millones de dólares en contratos. Sin embargo, un sorprendente 85% de esos ingresos proviene de un acuerdo con Microsoft por 43.8 mil millones de dólares hasta 2033 y otro con Anthropic por 44.6 mil millones de dólares.

Además, el acuerdo con Anthropic está condicionado a que Nscale obtenga financiamiento, lo que significa que la empresa podría perder este cliente si no cumple con los estrictos objetivos establecidos en su contrato.

La alta concentración de clientes de Nscale refleja la creciente interconexión en la industria de la inteligencia artificial. Un estudio reciente de Sona Asset Management reveló que muchos proveedores de infraestructura de IA dependen en gran medida de un número limitado de clientes. Por ejemplo, su competidor CoreWeave obtiene el 67% de sus ingresos de Microsoft, mientras que Applied Digital depende en un 67% de Oracle y un 30% de CoreWeave.

Si bien el estudio de Sona subrayó que esta interconexión no necesariamente es negativa, también advirtió que un contratiempo o un cambio estratégico de un jugador importante podría tener un efecto dominó en toda la industria.

Nscale, que planea salir a bolsa en la NYSE, busca recaudar 3 mil millones de dólares en su IPO. La compañía reportó ingresos de 140.6 millones de dólares en los seis meses hasta el 30 de junio, un aumento significativo respecto a los 10.4 millones del año anterior, aunque sus pérdidas netas se dispararon a 1.02 mil millones de dólares desde 369 millones en el mismo período.

Recientemente, uno de sus principales inversores, Nvidia, acordó proporcionar a Nscale 1 mil millones de dólares en deuda convertible como parte de un financiamiento más amplio de 3.1 mil millones. En su última ronda de financiamiento, Nscale fue valorada en 14.6 mil millones de dólares.

Además de CoreWeave, Nscale compite con Nebius, Lambda y Crusoe, este último anunció que recaudó 3.9 mil millones de dólares a una valoración de 30.9 mil millones.

Nscale opera centros de datos en Nooruega, Portugal, Texas y Virginia Occidental. Su junta directiva incluye a exejecutivos de Meta, como Sheryl Sandberg y Nick Clegg, así como a la exejecutiva de OpenAI, Fidji Simo.