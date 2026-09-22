La previa: conocé los números ganadores de hoy martes 22 de septiembre.
El sorteo número 41363 de La Previa se realizó el martes 22 de septiembre a las 10:15, destacando el número a la cabeza 0596, interpretado como A primera (Marido). Aquí están los resultados completos.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 41363, correspondiente al juego La Previa, se llevó a cabo el martes 22 de septiembre a las 10:15. El número a la cabeza fue 0596, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Marido).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 0596
2° 7378
3° 3970
4° 3740
5° 4039
6° 3404
7° 8414
8° 0590
9° 5160
10° 9320
11° 8979
12° 0969
13° 9202
14° 5472
15° 0655
16° 4223
17° 4988
18° 0264
19° 3395
20° 5580
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 41363 de La Previa.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El martes 22 de septiembre a las 10:15.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 0596, interpretado como A primera (Marido).
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.
¿Dónde se pueden ver los resultados?
Los resultados completos están disponibles en la nota.