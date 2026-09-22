La previa: conocé los números ganadores de hoy martes 22 de septiembre.

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

El número de sorteo 41363, correspondiente al juego La Previa, se llevó a cabo el martes 22 de septiembre a las 10:15. El número a la cabeza fue 0596, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Marido).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 0596

2° 7378

3° 3970

4° 3740

5° 4039

6° 3404

7° 8414

8° 0590

9° 5160

10° 9320

11° 8979

12° 0969

13° 9202

14° 5472

15° 0655

16° 4223

17° 4988

18° 0264

19° 3395

20° 5580