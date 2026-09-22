FOTO: La búsqueda de justicia por la muerte de un hombre tras un implante dental en Buenos Aires

Buenos Aires, 22 de septiembre (NA) – Alejandra Berlini, hermana de Miguel Ángel Berlini, quien falleció en noviembre de 2025 en la Clínica Robles de Belgrano tras someterse a un implante dental, denuncia que la investigación está estancada y que no se han realizado las pericias necesarias.

El 19 de noviembre del año pasado, Berlini se presentó en la clínica ubicada en la calle Virrey del Pino al 2500 para llevar a cabo un procedimiento de implante dental, que requería ser realizado en un quirófano debido a su complejidad. Sin embargo, el paciente nunca volvió a recuperar la conciencia tras la intervención.

Desde entonces, la causa ha sido objeto de investigación, teniendo como únicos imputados al odontólogo José Miguel Galeano y al cirujano plástico y propietario de la clínica, Marcelo Robles. A pesar de ello, la hermana de la víctima sostiene que no se han producido avances significativos en el caso.

Inicialmente, Alejandra formaba parte de la querella, pero la Justicia decidió otorgar el liderazgo a las hijas de Berlini, lo que le impide realizar solicitudes directas, aunque puede seguir de cerca el progreso del expediente.

En diálogo con Agencia Noticias Argentinas, el abogado de Alejandra, Sebastián Busso, indicó que desde el inicio del proceso solicitaron un amplio rango de pericias, pero hasta el momento ninguna ha sido aceptada. "Desde que ingresamos a la causa, pedí más de 50 puntos de pericia y requerí un perito anestesiólogo que actúe de oficio, pero la jueza nos retiró del encabezado de la querella y la responsabilidad quedó en manos de las hijas", explicó.

Alejandra no mantiene una buena relación con sus sobrinas, lo que ha complicado su situación. Aunque la jueza le permitió observar el expediente, no puede impulsar la causa: "Ellos solicitaron que nos excluyan por completo, pero logramos defender nuestra posición y se nos permitió seguir viendo los movimientos del caso".

El abogado Busso mencionó que uno de los análisis solicitados es el del monitor multiparamétrico que controlaba a Berlini durante la operación, el cual debería contener información crucial desde el momento en que ocurrió el paro cardíaco hasta su deceso. "El dispositivo sigue en el quirófano, pero a casi un año de la tragedia, aún no ha sido incautado", afirmó.

Además, destacó que actualmente se discute si la comisaría local debe establecer una custodia fija o móvil en el quirófano, que permanece clausurado desde la muerte de Berlini, en lugar de avanzar en la investigación sobre lo ocurrido con el paciente.

Cuando se produjo el fallecimiento, Robles y Galeano fueron arrestados, pero fueron liberados poco después, quedando sujetos a la investigación. Busso expresó su inquietud, ya que Robles reside en la clínica: "Al salir, solicitó que se levantara la clausura del lugar, lo que fue autorizado, quedando solo el quirófano con custodia".

El reclamo

Alejandra Berlini enfatizó: "Hoy por hoy no se está discutiendo lo que sucedió en ese quirófano, lo que para nosotros es sumamente preocupante, y estamos atados de pies y manos porque no nos dejan impulsar la causa".

Ambos, Busso y Alejandra, recalcan que a casi un año de la muerte de Berlini, "quedan muchas cuestiones por definir respecto a lo que ocurrió en el quirófano", y parece lejana una resolución efectiva. "Todavía no se ha solicitado un perito de oficio para analizar el caso, considerando que esto es una cuestión técnica médico-legal. Hasta ahora, solo tenemos en el expediente el resultado del estudio patológico de la autopsia, el cual conocieron hace dos semanas", concluyó.