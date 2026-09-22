La Muestra Industrial habilitó la venta de entradas para sus tres jornadas en Rafaela

FOTO: Ya se pueden adquirir entradas para la Muestra Industrial de Rafaela en la web oficia

La Muestra Industrial “En el Centro de Todo” lanzó oficialmente la venta de entradas para su edición 2026, que se desarrollará los días 14, 15 y 16 de octubre en la Sociedad Rural de Rafaela.

Durante tres jornadas, el encuentro reunirá a empresarios, especialistas, instituciones y referentes del entramado productivo, con una propuesta que combinará conferencias, tres rondas de negocios y espacios de vinculación y networking.

Los accesos ya pueden adquirirse de manera online a través de muestraindustrial.ar, con una opción individual y precios especiales para grupos.

La apertura de la venta marca una nueva etapa en la organización de una Muestra que busca trascender el formato de una exposición tradicional para generar un espacio de conexión empresarial, negocios y construcción de agenda alrededor de los principales desafíos y oportunidades del desarrollo productivo.

Una entrada para los tres días

El Acceso Full tiene un valor de $150.000 por persona e incluye la participación durante los tres días de la Muestra, el ingreso a todas las conferencias y la posibilidad de participar de las tres rondas de negocios.

También se habilitaron precios especiales para empresas, instituciones y equipos de trabajo: el pack para 3 personas cuesta $360.000, mientras que el pack para 5 personas tiene un valor de $525.000.

La propuesta apunta a que los participantes puedan aprovechar integralmente las tres jornadas, combinando conocimiento y actualización con instancias concretas para generar contactos, vincularse con potenciales socios y clientes y detectar nuevas oportunidades de negocios.

Una agenda atravesada por los desafíos de la producción

Durante los tres días, la Muestra abordará algunos de los principales temas que atraviesan actualmente a las empresas y al desarrollo productivo: industria y competitividad, geopolítica y comercio internacional, impuestos, talento, inteligencia artificial y transformación digital, infraestructura, energía, logística, economía del conocimiento, petróleo, gas y minería, bioeconomía, macroeconomía, regulaciones y desarrollo territorial.

La apertura del miércoles 14 pondrá el foco en la industria y el desarrollo argentino, con la participación de Marcelo Gullo, y dará paso a una agenda con fuerte protagonismo de la Región Centro, sus autoridades productivas y su Mesa Ejecutiva.

Durante la primera jornada también participarán Diego Coatz, en una conversación sobre una nueva agenda productiva; Mariano Turzi, para analizar el nuevo mapa del comercio mundial; y Héctor Rubini, con una mirada sobre internacionalización, exportaciones y atracción de inversiones.

Competitividad, tecnología e infraestructura

El jueves 15 concentrará buena parte de las conversaciones vinculadas con los factores que están transformando la competitividad empresarial.

Entre los referentes previstos se encuentran César Litvin y Carlos Abeledo, quienes abordarán los desafíos tributarios; Andrés Pallaro, sobre talento, organizaciones y futuro laboral; y Antonio Safadi y Mauricio Basso, con foco en inteligencia artificial y transformación digital.

Juan Bosch, junto a referentes del ámbito logístico y del transporte, analizará la infraestructura necesaria para el desarrollo productivo.

La jornada incorporará además una mirada sobre la economía del conocimiento, con Carlos Pallotti, y sobre las oportunidades que generan sectores estratégicos como petróleo, gas y minería, con la participación de Ariel Masut, Alejandra Cardona y Rubén Fabrizio.

La bioeconomía y la energía y su potencial como plataformas de desarrollo federal serán otros de los ejes, con Fernando Vilella y Cecilia Mijich.

Macroeconomía, inversión y regulaciones

El viernes 16, la agenda avanzará sobre las condiciones necesarias para proyectar inversión y crecimiento.

María Lucila Barbeito, economista jefe de JP Morgan Argentina, analizará las principales variables macroeconómicas.

Por su parte, Fernando Peirano, junto a FADELRA, participará de una conversación sobre instituciones, innovación y construcción de territorios competitivos.

También está prevista la participación de Alejandro Cacace, secretario de Desregulación de la Nación, quien abordará el impacto de las regulaciones sobre la producción y la inversión.

Tres rondas para generar negocios

Las conferencias serán uno de los pilares de una propuesta más amplia que incluirá tres rondas de negocios y diferentes espacios de encuentro y networking, con el objetivo de que la participación también pueda traducirse en vínculos y oportunidades concretas.

La Muestra apunta a reunir durante tres jornadas a empresarios, profesionales, instituciones, especialistas y actores de diferentes cadenas de valor, fortaleciendo a Rafaela y la Región Centro como punto de encuentro de la Argentina productiva.

Entradas y precios

El Acceso Full para los tres días cuesta $150.000 por persona. Además, están disponibles las siguientes opciones grupales:

* 3 personas: $360.000.

* 5 personas: $525.000.

Todos los accesos contemplan las tres jornadas, las conferencias y la posibilidad de participar de las tres rondas de negocios.

Las entradas ya pueden adquirirse online en muestraindustrial.ar.