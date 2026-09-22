Trump firma un acuerdo trilateral para fortalecer la seguridad en el Ártico y el Atlántico Norte

FOTO: Trump firma acuerdo entre EEUU, Dinamarca y Groenlandia para reforzar la seguridad en el Ártico

NACIONES UNIDAS — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un acuerdo con Dinamarca y Groenlandia con el objetivo de fortalecer la seguridad en el Ártico y el Atlántico Norte, además de mitigar las tensiones surgidas por sus reiteradas propuestas de que Groenlandia se incorpore a Estados Unidos.

La firma del acuerdo se realizó el pasado martes durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, poco después de que Trump anunciara el pacto que busca aumentar la presencia militar estadounidense en la isla, mientras se mantiene bajo control danés. Este acuerdo se mantendría vigente incluso si Groenlandia decidiera buscar su independencia en el futuro.

"Esto es tremendo para Europa y para Estados Unidos y para todos", expresó Trump antes de la firma del acuerdo. "Y para Groenlandia, va a ser increíble".

Desde hace meses, el mandatario ha manifestado su interés en que Groenlandia se convierta en parte de Estados Unidos, lanzando incluso amenazas de quitarle el territorio a Dinamarca, un aliado de la OTAN. A pesar de esto, el martes no respondió a las preguntas sobre si la compra de Groenlandia había quedado descartada.

Las negociaciones entre funcionarios de Estados Unidos, Groenlandia y Dinamarca se llevaron a cabo en secreto durante varios meses para abordar las preocupaciones de seguridad que Trump ha expresado sobre la isla, rica en minerales.

Las intenciones de Trump han generado tensiones en las relaciones dentro de la OTAN, y la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, advirtió que un control estadounidense sobre Groenlandia significaría el fin de la alianza atlántica.

Esta situación ha inquietado a los aproximadamente 56.000 habitantes de Groenlandia, y ha generado una brecha entre Estados Unidos y Dinamarca, así como entre sus socios de la Unión Europea, quienes han intensificado los ejercicios de seguridad en la isla y el apoyo financiero para el territorio.

El comercio y las expectativas de explotación de recursos también han influido en las preocupaciones sobre el futuro de Groenlandia, ya que cerca de dos tercios de su territorio están dentro del Círculo Polar Ártico, donde el derretimiento del hielo marino ha abierto nuevas rutas de navegación.

Estados Unidos tuvo una fuerte presencia en Groenlandia durante décadas, pero desde 1945, su presencia militar se ha reducido de miles de soldados en 17 bases a solo unos 200 en la remota Base Espacial Pituffik, ubicada en el noroeste. Esta base apoya operaciones de alerta de misiles, defensa antimisiles y vigilancia espacial para Estados Unidos y la OTAN.

En su intervención en la Asamblea General de la ONU, Trump brindó detalles sobre el acuerdo, afirmando que "comenzaremos de inmediato el proceso de desarrollar una gran presencia militar en los lugares apropiados", lo que incluye la "construcción de dos bases militares muy importantes".

El parlamento danés aprobó el año pasado un proyecto de ley que permite la construcción de bases militares de Estados Unidos en suelo danés, ampliando un acuerdo militar de 2023 que otorgó a las tropas estadounidenses un amplio acceso a bases aéreas en Dinamarca.

Trump había insistido en que Estados Unidos necesitaba "tomar Groenlandia" para evitar que Rusia o China hicieran lo mismo. Aunque prefirió "llegar a un acuerdo" sobre el territorio, también afirmó que "de una forma u otra, vamos a tener Groenlandia".

El acuerdo permite a Estados Unidos "modernizar y ampliar" sus actividades en la Base Espacial Pituffik y establece que Washington puede crear "áreas de defensa" en Narsarsuaq, en el sur, y Mestersvig, en el este. También se autoriza a Estados Unidos a establecer áreas de defensa adicionales y reforzar sus operaciones militares en Groenlandia, con la condición de adjudicar contratos a fuentes groenlandesas en la mayor medida posible.

El acuerdo facilita la movilidad militar de Estados Unidos en el territorio groenlandés, incluyendo el "acceso submarino". No se permitirá que ningún país ajeno a la OTAN establezca instalaciones militares en Groenlandia sin el consentimiento de los firmantes del acuerdo.

Este pacto "no tiene fecha de finalización" y, si Groenlandia opta por independizarse, deberá permanecer en la OTAN y asumir los derechos y obligaciones de Dinamarca según el acuerdo.

Frederiksen calificó el pacto como "un acuerdo que puede durar para siempre" y beneficioso para Estados Unidos, Groenlandia, Dinamarca y la OTAN. "Señor presidente, usted ha sido muy claro: no quiere que los adversarios se acerquen demasiado", expresó. "Estoy totalmente de acuerdo".

Jens-Frederik Nielsen, primer ministro de Groenlandia, también celebró el acuerdo, considerándolo "un acuerdo en el que todos ganan". "Su seguridad es nuestra seguridad", afirmó, "y nuestra seguridad es su seguridad".

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien ayudó a calmar la tensión durante la crisis de enero, elogió la firma del acuerdo, destacando que "este acuerdo, junto con el creciente papel de la OTAN en asegurar esta vital región, mejora nuestra seguridad colectiva y apoya un futuro más seguro y estable para todos nosotros".

A pesar de las celebraciones, el enfrentamiento no se olvidará fácilmente. Naaja Natanielsen, legisladora danesa y exministra de gobierno en Nuuk, comentó que "mucha confianza se ha puesto a prueba" y que ha sido difícil para Groenlandia, con preocupaciones sobre la pérdida de su país y su forma de vida. Sin embargo, consideró el acuerdo como "un gran paso en la dirección correcta" y un avance hacia una mayor autonomía.