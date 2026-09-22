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Belgrano y Talleres jugarán este miércoles el clásico de reserva

Este miércoles, desde las 19, "Celestes" y "Albiazules" se enfrentarán por la fecha 10 del Clausura del Torneo Proyección. ¿Cómo está el historial? El detalle.

22/09/2026 | 16:44Redacción Cadena 3

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Clásico de reserva en el Gigante

FOTO: Clásico de reserva en el Gigante

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Belgrano y Talleres se verán las caras este miércoles, cuando, desde las 19 en el estadio Gigante de Alberdi, se enfrenten en el marco de la 10ª fecha del Torneo Clausura de la Copa Proyección de reserva.

El encuentro corresponde a la jornada interzonal, en donde se disputan los clásicos del fútbol argentino.

Contará con el arbitraje de Camila Gette, acompañada de los asistentes Enzo Nell y Alexis Torales, y Valentino Oldani como cuarto árbitro.

Se habilitará la Tribuna Cuellar con ingreso por calle Hualfin (portón 14). El ingreso es sin cargo para socios activos del club, presentando carnet, y no se permitirá público visitante.

Belgrano se encuentra sexto en las posiciones del Grupo B con 17 puntos, los mismos que Estudiantes de La Plata, que se encuentra en el cuarto lugar y por diferencia de gol está clasificando a los cuartos de final.

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/Fin Código Embebido/

Talleres, por su parte, figura décimo en la Zona A con 13 unidades, los mismos que Instituto y a uno de la clasificación, pero con cinco equipos en el medio que tienen mejor diferencia de gol.

La campaña del equipo de Norberto Fernández se apoya en 5 triunfos, 2 empates y 2 derrotas.

La del conjunto de Rodrigo Acosta tiene 3 victorias, 4 empates y 2 caídas.

La “T” viene de perder ante Gimnasia de Mendoza 1-0 y cayó en dos de los últimos tres, ya que hay que contar la derrota como local de Instituto en la fecha 7. De hecho, sólo ganó uno de los últimos cinco, al imponerse en la Boutique 2-1 a Barracas Central.

La “B” ganó los últimos dos compromisos, pero además se impuso en tres de sus últimos cuatro juegos. De hecho sólo perdió uno de los últimos siete, puesto que en la jornada 7 cayó como visitante de Lanús 3-1.

Sus artilleros con dos tantos son Lautaro Gutiérrez, Román Tapia y Amy Fleurilus.

Los goleadores albiazules son Daniel Ribera con 3; seguido de Jeremías Gallard e Ignacio Alastra con 2.

EL HISTORIAL

En Reserva hay 11 partidos desde 2016 (interrumpidos los partidos entre 2019 y 2022 con el descenso de la “B”), con 4 victorias de Belgrano, 3 de Talleres y 4 empates.

Este será el segundo clásico en el Gigante, ya que hay otros cinco en el predio Armando Pérez.

Belgrano ganó los últimos dos y de visitante, marcando cuatro goles en cada uno de ellos. La única victoria de Talleres fue en Alberdi.

Todos los partidos

2016: 3-3 – Predio Armando Pérez -

2017: Talleres 2-0 – Predio Armando Pérez - Bustos y Bianchini (T)

2017: Talleres 3-1 - Boutique - Protti, Alanis ec y Oneto (T)… Attis (B)

2017: Belgrano 3-2 – Predio Armando PérezJ. Strumía, C. Romero y T. Attis (B)… Al Maciel y Cat Sánchez (T)

2018: 1-1 - KempesColazo (B).. Ojeda (T)

2023: – Belgrano 1-0 – Predio Armando PérezG. Romero (B)

2024: - 1-1 – BoutiqueS. Studer (T)… E. Ayala (B)

2024: – Talleres 1-0 – GiganteJ Gallard (T)

2025: - 0-0 – Predio Armando Pérez

2025: - Belgrano 4-0 – Boutique - G. Zelarayan 2, G. Heredia, A. Melano (B)

Apertura 2026: – Belgrano 4-2 – BoutiqueI. Alastra, D. Ribera (T)… J Lucco, A. Bono, G. Zelarayan, R. Tulián (B)

Lectura rápida

¿Qué equipos se enfrentan en el partido?
Belgrano y Talleres.

¿Cuándo se juega el partido?
Este miércoles a las 19.

¿Dónde se lleva a cabo el encuentro?
En el estadio Gigante de Alberdi.

¿Cuál es la situación de los equipos en la tabla?
Belgrano es sexto en el Grupo B y Talleres es décimo en la Zona A.

¿Cómo han sido las campañas recientes de los equipos?
Belgrano ganó los últimos dos partidos, mientras que Talleres perdió ante Gimnasia de Mendoza y solo ganó uno de los últimos cinco.

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