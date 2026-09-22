Despedida de Messi: la AFA cambió la fecha de venta de entradas para Argentina-Benín

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) modificó el cronograma de venta de entradas para el partido que marcará la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina. Los tickets para el encuentro ante Benín, previsto para el martes 6 de octubre en el estadio Monumental, estarán disponibles desde el jueves 24 de septiembre a las 18.

La comercialización estaba prevista originalmente para este martes, pero la AFA anunció el cambio pocas horas antes del inicio previsto. La venta será exclusivamente online a través de Deportick y no habrá puntos de venta físicos.

Cuánto cuestan las entradas para ver a Messi

Los precios establecidos para el partido ante Benín son:

Popular: $90.000.

Menor a Popular (3 a 10 años): $29.000.

Platea Alta Sívori y Centenario: $180.000.

Platea Media Sívori y Centenario: $320.000.

Platea Alta San Martín y Belgrano: $320.000.

Platea Baja San Martín y Belgrano: $450.000.

Platea Media San Martín y Belgrano: $480.000.

Los menores de tres años no pagan entrada. Desde los tres años, quienes concurran a las plateas deben abonar el valor completo de la categoría correspondiente.

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También se modificó la venta para Argentina-Burkina Faso

El cambio anunciado por la AFA alcanza también al otro partido que la Selección disputará en el Monumental durante esta serie de amistosos.

Las entradas para el encuentro ante Burkina Faso, que se jugará el sábado 3 de octubre, también estarán disponibles desde el jueves 24 de septiembre a las 18, por la misma plataforma.

La venta de las localidades para el partido ante Bolivia, previsto para el miércoles 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, ya había comenzado y se realiza a través de Deportick.

Cuándo juega Messi su último partido con Argentina

El amistoso ante Benín será el último de los tres compromisos que la Selección disputará en el país durante esta ventana internacional. El encuentro está programado para el martes 6 de octubre en el Monumental.

La AFA había informado previamente los precios para los tres partidos, con una entrada general de $90.000 y diferentes valores para las plateas de los encuentros que se disputarán en Buenos Aires.

La venta para el partido ante Benín, que concentrará la atención por tratarse de la despedida de Messi con la camiseta argentina, comenzará finalmente el jueves 24 de septiembre a las 18.