Lionel Scaloni estaría a un paso de renovar su contrato con la Selección argentina

Buenos Aires, 22 de septiembre (NA) – El director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, se encuentra en la fase final de negociaciones para renovar su contrato con el equipo nacional.

De acuerdo con información de la Agencia Noticias Argentinas, el nuevo acuerdo se estructuraría bajo un modelo de 2 + 2: firmaría hasta la Copa América de 2028 y, si decide continuar, podría extenderse hasta el próximo Mundial.

El entrenador oriundo de Pujato ha sido fundamental en el notable rendimiento del seleccionado argentino en los últimos años, logrando la Copa del Mundo de Catar 2022 y las últimas dos ediciones de la Copa América, además de haber sido subcampeón en el reciente Mundial celebrado en América del Norte.

En el marco de la primera fecha FIFA posterior al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, que se recordará por la despedida de Lionel Messi del equipo nacional, se produjo un acercamiento entre las partes, y la renovación de Scaloni está cerca de concretarse.

Los dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) están muy interesados en extender el vínculo, aunque existían dudas sobre la continuidad del entrenador, quien había manifestado en ocasiones su intención de rescindir su contrato en 2024.

Además, en la conferencia de prensa posterior al subcampeonato mundial, Scaloni había expresado sus sentimientos de querer abandonar el cargo, citando la dificultad de reestructurar el plantel tras un ciclo tan extenso que comenzó en 2018.

Según lo que ha trascendido, solo restan ajustar algunos aspectos económicos para que se firme la extensión del contrato del director técnico de 48 años, que se dividiría en dos partes.

Con la propuesta de un vínculo de 2+2, Scaloni aseguraría su rol como director técnico del seleccionado en la búsqueda del tricampeonato continental, a solo dos años de la próxima Copa América, y en ese momento decidiría si desea ejercer la opción para continuar hasta el siguiente Mundial, bajo los términos previamente acordados.

Durante la llegada de los futbolistas al país para participar en una nueva fecha FIFA, el mediocampista Nicolás Paz expresó su deseo de que Scaloni continúe, ya que su presencia es "muy importante" para él. Por su parte, el arquero Emiliano "Dibu" Martínez manifestó que lo apoyará independientemente de la decisión que tome el entrenador.

Agencia NA