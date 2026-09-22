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Qualcomm presenta dos nuevos chips para smartphones centrados en inteligencia artificial

La compañía anunció en su cumbre anual que los nuevos Snapdragon 8 Elite Gen 6 y 8 Elite Extreme Gen 6 mejoran la personalización de agentes de IA y cuentan con un modelo de mezcla de expertos de 30 mil millones de parámetros.

22/09/2026 | 18:03Redacción Cadena 3

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Qualcomm lanzó dos nuevos chips para smartphones, el Snapdragon 8 Elite Gen 6 y el Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, durante su cumbre anual. Estos procesadores están diseñados para mejorar las capacidades de inteligencia artificial (IA) en los dispositivos móviles, permitiendo una personalización avanzada para los usuarios.

El nuevo chip de Qualcomm puede ejecutar modelos de IA de hasta 200 millones de parámetros, lo que permite a los smartphones realizar tareas como la transcripción de voz y la identificación de diferentes hablantes. Además, los chips pueden almacenar memoria basada en el uso del usuario, facilitando sugerencias más relevantes para la automatización de tareas. Qualcomm afirmó que es capaz de ejecutar un agente completo de voz a voz gracias a esta nueva tecnología.

El Snapdragon 8 Elite Gen 6 incorpora un nuevo elemento de aceleración que optimiza la ejecución de modelos de IA, mientras que la versión Extreme es capaz de manejar un modelo de mezcla de expertos de 30 mil millones de parámetros de manera local. Esto significa que, aunque el tamaño del modelo es de 30B, solo se activan ciertos parámetros para tareas específicas, mejorando la eficiencia.

En comparación, en la Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC) de Apple en junio, la compañía lanzó un modelo de mezcla de expertos de 20 mil millones de parámetros, el más avanzado de su tercera generación de modelos de base.

El nuevo procesador de Qualcomm también ofrece control a nivel de píxel para cámaras, lo que permite experiencias más profesionales, además de mejorar la estabilización y la comprensión del movimiento. La versión Extreme soporta grabación de video en 8K a 60 fps y en 4K a 240 fps para grabaciones en cámara lenta ultra HD. También habilita el nuevo códec de video profesional avanzado (APV) para grabaciones de calidad profesional.

Ambos chips utilizan IA para mejorar la calidad de las voces y reducir el ruido. Además, incorporan la nueva tecnología de burbujas de voz de Qualcomm, que aísla el ruido de los usuarios durante las llamadas.

Durante el evento, Motorola presentó su smartphone Motorola Signature 27, que funcionará con el Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, y estará disponible en general a lo largo de este año.

Lectura rápida

¿Qué anunció Qualcomm?
Dos nuevos chips para smartphones, Snapdragon 8 Elite Gen 6 y Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, enfocados en IA.

¿Qué capacidades tienen estos chips?
Pueden ejecutar modelos de IA de hasta 200 millones de parámetros y un modelo de mezcla de expertos de 30 mil millones de parámetros localmente.

¿Qué mejoras ofrecen para la cámara?
Control a nivel de píxel, grabación de video en 8K a 60 fps y en 4K a 240 fps.

¿Qué tecnología de IA incluye?
Mejora de voces, reducción de ruido y tecnología de burbujas de voz para llamadas.

¿Qué dispositivo usará estos chips?
El Motorola Signature 27, que se lanzará este año.

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