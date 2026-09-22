Odontología en Córdoba: cómo conseguir un turno en el Hospital de la UNC y qué atención ofrece

FOTO: El decano de la Facultad de Odontología de la UNC, Guillermo De Leonardi.

FOTO: El decano de la Facultad de Odontología de la UNC, Guillermo De Leonardi.

El Hospital Odontológico Universitario de Córdoba, dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), atiende a cientos de pacientes cada día y ofrece servicios que abarcan desde tratamientos generales hasta prácticas de mayor complejidad.

El decano de la Facultad de Odontología de la UNC, Guillermo De Leonardi, explicó en el segmento Ciencia en Acción cómo funciona el sistema de atención, qué prestaciones brinda y quiénes pueden acceder.

El Hospital Odontológico es el tercer hospital de la UNC, después del Hospital Nacional de Clínicas y la Maternidad Nacional. A su vez, la Facultad de Odontología funciona como una estructura asistencial integral, ya que también cuenta con atención en las cátedras clínicas de grado y en las distintas áreas de posgrado.

Cómo es el circuito de atención

El primer paso para los pacientes es la Admisión y Derivación de Pacientes, donde se realiza un diagnóstico general que incluye una radiografía panorámica.

El objetivo inicial es alcanzar el denominado “alta básica”, que consiste en eliminar infecciones y retirar restos radiculares que no puedan ser recuperados. A partir de allí, el paciente es derivado según el tratamiento que necesite.

/Inicio Código Embebido/

FOTO: El decano de la Facultad de Odontología de la UNC, Guillermo De Leonardi.

/Fin Código Embebido/

Una de las posibilidades son las cátedras clínicas de grado, donde los estudiantes realizan prácticas con pacientes bajo la supervisión permanente de docentes especializados. Según explicó De Leonardi, estas prestaciones generalmente no tienen costo.

Otra alternativa es el propio Hospital Odontológico, donde atienden residentes —integrantes de un programa de formación en odontología clínica integral— acompañados por tutores.

Actualmente hay 36 becarios y 32 tutores, con atención de lunes a viernes entre las 8 y las 19.

Qué tratamientos se realizan

El Hospital Odontológico ofrece tratamientos de distintas características y niveles de complejidad. Entre ellos se encuentran tratamientos de conducto, prótesis y otras prácticas de rehabilitación.

Los casos de mayor complejidad pueden ser derivados a las áreas de posgrado, donde funcionan distintas especialidades. Allí se realizan, entre otros tratamientos, implantes y rehabilitación mediante prótesis bucomaxilofaciales.

De Leonardi destacó que los tratamientos tienen aranceles sociales, posibles en parte por convenios y aportes de empresas que colaboran con el funcionamiento del hospital.

La Facultad también cuenta con servicios específicos de ortodoncia, discapacidad y prótesis, además de otras especialidades odontológicas.

Un servicio gratuito para personas en situación de vulnerabilidad

Uno de los servicios destacados por el decano funciona los viernes y está destinado a personas en situación de vulnerabilidad.

El programa incluye a personas en situación de calle, personas con consumos problemáticos y otros grupos que atraviesan situaciones de vulnerabilidad social.

El acceso se realiza mediante convenios con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, que son las encargadas de derivar a los pacientes.

En esos casos, la atención de los viernes es completamente gratuita.

Por qué la salud bucal va más allá de la estética

Durante la entrevista, De Leonardi remarcó que la atención odontológica no se limita a cuestiones estéticas.

La pérdida de piezas dentarias puede afectar la alimentación, el habla y la posibilidad de sonreír, además de generar consecuencias en la calidad de vida.

También explicó que distintas alteraciones de la salud bucal pueden relacionarse con problemas funcionales, como dificultades musculares, bruxismo y molestias en las articulaciones.

Por eso, señaló que el objetivo de los tratamientos es principalmente recuperar la función, aunque la estética también forma parte de la rehabilitación.

Cuántos pacientes atiende y cómo conseguir un turno

El Hospital Odontológico y las distintas áreas de la Facultad atienden en conjunto entre 700 y 800 pacientes por día, de acuerdo con las estimaciones del decano. La cantidad puede variar según la época del año y el funcionamiento académico de la institución.

Para acceder a la atención es necesario solicitar un turno a través de la página web del Hospital Odontológico.

Según explicó De Leonardi, los turnos se habilitan los lunes por la mañana y suelen agotarse en pocas horas, debido a la alta demanda.

El primer turno corresponde a la instancia de admisión, derivación y diagnóstico. Luego se determina el circuito de atención de acuerdo con las necesidades de cada paciente.

Odontología digital e innovación

De Leonardi también destacó el desarrollo tecnológico de la Facultad de Odontología. Explicó que actualmente cuentan con un laboratorio digital, escáneres y herramientas vinculadas con la odontología digital.

Además, señaló que la institución comenzó a incorporar herramientas de inteligencia artificial, en línea con los avances tecnológicos que atraviesan actualmente al sector de la salud.

De esta manera, el Hospital Odontológico Universitario combina la formación de estudiantes y profesionales con la atención clínica, la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a la salud bucal.