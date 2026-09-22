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El periodista "Quique" Sacco será candidato a presidente de Independiente

"Habrá un cambio rotundo" destacó en sus redes sociales el comunicador que lanzó su candidatura para las elecciones de diciembre.

22/09/2026 | 19:03Redacción Cadena 3

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Sacco candidato

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El escenario electoral de Independiente sumó este martes un nuevo protagonista. Enrique Sacco, conductor radial y empresario de medios de 57 años, confirmó que competirá por la presidencia del club en las elecciones de diciembre por el Movimiento Independiente Auténtico. El periodista se suma así a Luciano Nakis y Daniel Bertoni, quienes ya habían oficializado sus respectivas postulaciones.

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Sacco hizo oficial su decisión mediante un comunicado publicado en sus redes sociales. Allí anunció que buscará convertirse en el próximo presidente de Independiente y explicó los motivos que lo llevaron a dar el paso hacia la política institucional del club. “Independiente necesita un cambio rotundo. Gente nueva, una gestión profesional, planificación y otra forma de hacer las cosas. Por eso tomé una de las decisiones más importantes de mi vida: voy a ser candidato a presidente de Independiente”, expresó.

Lectura rápida

¿Quién es el nuevo candidato a presidente de Independiente?
Enrique Sacco, conductor radial y empresario de medios, es el nuevo candidato.

¿Qué movimiento representa?
Compite por el Movimiento Independiente Auténtico.

¿Cuándo se realizarán las elecciones?
Las elecciones están programadas para diciembre.

¿Qué declaró Enrique Sacco sobre su candidatura?
Expresó que Independiente necesita un cambio rotundo y una gestión profesional.

¿A quiénes se suma Sacco en la contienda electoral?
Se suma a Luciano Nakis y Daniel Bertoni, quienes ya habían oficializado sus candidaturas.

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