El periodista "Quique" Sacco será candidato a presidente de Independiente

El escenario electoral de Independiente sumó este martes un nuevo protagonista. Enrique Sacco, conductor radial y empresario de medios de 57 años, confirmó que competirá por la presidencia del club en las elecciones de diciembre por el Movimiento Independiente Auténtico. El periodista se suma así a Luciano Nakis y Daniel Bertoni, quienes ya habían oficializado sus respectivas postulaciones.

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Independiente necesita un cambio rotundo. Gente nueva, una gestión profesional, planificación y otra forma de hacer las cosas.



Por eso tomé una de las decisiones más importantes de mi vida: voy a ser candidato a presidente de Independiente por el Movimiento Independiente… pic.twitter.com/0ODErXetPy — Enrique Sacco (@enriquesacco) September 22, 2026

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Sacco hizo oficial su decisión mediante un comunicado publicado en sus redes sociales. Allí anunció que buscará convertirse en el próximo presidente de Independiente y explicó los motivos que lo llevaron a dar el paso hacia la política institucional del club. “Independiente necesita un cambio rotundo. Gente nueva, una gestión profesional, planificación y otra forma de hacer las cosas. Por eso tomé una de las decisiones más importantes de mi vida: voy a ser candidato a presidente de Independiente”, expresó.