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Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy martes 22 de septiembre.

El sorteo número 31621 de la quiniela vespertina se realizó el martes 22 de septiembre a las 18:00, destacando el número 1128 en la primera posición, correspondiente a "A primera (El Cerro)".

22/09/2026 | 18:00Redacción Cadena 3

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El sorteo número 31621 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el martes 22 de septiembre a las 18:00, destacando en la primera posición el número 1128, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Cerro).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 1128
2° 5464
3° 5530
4° 2591
5° 8480
6° 5057
7° 2608
8° 9420
9° 8847
10° 4557
11° 2944
12° 6868
13° 9830
14° 9900
15° 4923
16° 0384
17° 0784
18° 7148
19° 9161
20° 1543

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 31621 de la quiniela vespertina.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El martes 22 de septiembre a las 18:00.

¿Cuál fue el número ganador?
El número 1128, correspondiente a "A primera (El Cerro)".

¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.

¿Dónde se pueden consultar los resultados?
Los resultados están disponibles en la página de la quiniela.

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