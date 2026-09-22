Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy martes 22 de septiembre.

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El sorteo número 31621 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el martes 22 de septiembre a las 18:00, destacando en la primera posición el número 1128, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Cerro).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 1128

2° 5464

3° 5530

4° 2591

5° 8480

6° 5057

7° 2608

8° 9420

9° 8847

10° 4557

11° 2944

12° 6868

13° 9830

14° 9900

15° 4923

16° 0384

17° 0784

18° 7148

19° 9161

20° 1543