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Derrumbe en un edificio de Edesur deja cuatro heridos en Buenos Aires

El hecho se registró en un edificio perteneciente a la empresa prestadora de electricidad, situado en San José 140, entre la avenida Hipólito Yrigoyen y Adolfo Alsina.

22/09/2026 | 18:15Redacción Cadena 3

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Derrumbe en un edificio de Edesur deja cuatro heridos en Buenos Aires

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Buenos Aires, 22 de septiembre (NA) -- Cuatro personas resultaron heridas esta tarde por un derrumbe ocurrido en una obra en construcción llevada a cabo en una terraza de Edesur, ubicado en el barrio porteño de Monserrat.

Fuentes del SAME informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el hecho se registró en un edificio perteneciente a la empresa prestadora de electricidad, situado en San José 140, entre la avenida Hipólito Yrigoyen y Adolfo Alsina.

EN DESARROLLO...

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Edesur?
Un derrumbe en una obra en construcción dejó cuatro heridos.

¿Dónde sucedió el incidente?
El hecho ocurrió en un edificio de Edesur en San José 140, en Monserrat, Buenos Aires.

¿Cuándo sucedió el derrumbe?
El incidente se registró esta tarde del 22 de septiembre.

¿Quién informó sobre el suceso?
Fuentes del SAME proporcionaron detalles sobre el incidente a la prensa.

¿Qué se sabe sobre los heridos?
Cuatro personas resultaron heridas, aunque no se han proporcionado más detalles sobre su estado.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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