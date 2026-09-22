FOTO: Derrumbe en un edificio de Edesur deja cuatro heridos en Buenos Aires

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Buenos Aires, 22 de septiembre (NA) -- Cuatro personas resultaron heridas esta tarde por un derrumbe ocurrido en una obra en construcción llevada a cabo en una terraza de Edesur, ubicado en el barrio porteño de Monserrat.

Fuentes del SAME informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el hecho se registró en un edificio perteneciente a la empresa prestadora de electricidad, situado en San José 140, entre la avenida Hipólito Yrigoyen y Adolfo Alsina.

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